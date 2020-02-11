закрыть
11 февраля 2020, вторник, 13:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Крутой: У Беларуси нет подписанных контрактов по альтернативной нефти

6
  • 11.02.2020, 12:56
  • 1,533
Крутой: У Беларуси нет подписанных контрактов по альтернативной нефти
Дмитрий Крутой

Вице-премьер рассказал, что постоянно «что-то отваливается».

У Минска пока нет подписанных контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает interfax.by.

"Пока подписанных контрактов нет. Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо", - сказал Крутой.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство отрабатывает абсолютно все направления по альтернативным поставкам нефти. " Мы это все продолжаем", - отметил он.

Крутой также сообщил о состоянии переговоров по поставкам нефти из Казахстана.

"По транспорту вроде уже вопрос решен. У них были сверстаны все экспортные контракты - в конце декабря началась вся эта эпопея. То есть, чтобы сейчас что-то выделять для нас, им надо пересматривать экспортный портфель. Но они этим занимаются и обещают, что какой-то объем для Беларуси они соберут", - заявил первый вице-премьер.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников