Крутой: У Беларуси нет подписанных контрактов по альтернативной нефти 6 11.02.2020, 12:56

1,533

Дмитрий Крутой

Вице-премьер рассказал, что постоянно «что-то отваливается».

У Минска пока нет подписанных контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает interfax.by.

"Пока подписанных контрактов нет. Но это все может появиться. Работа идет в режиме онлайн. Что-то появляется, что-то отваливается. Такой интерес возник у всех к нашей стране. Но это неплохо", - сказал Крутой.

Первый вице-премьер подчеркнул, что правительство отрабатывает абсолютно все направления по альтернативным поставкам нефти. " Мы это все продолжаем", - отметил он.

Крутой также сообщил о состоянии переговоров по поставкам нефти из Казахстана.

"По транспорту вроде уже вопрос решен. У них были сверстаны все экспортные контракты - в конце декабря началась вся эта эпопея. То есть, чтобы сейчас что-то выделять для нас, им надо пересматривать экспортный портфель. Но они этим занимаются и обещают, что какой-то объем для Беларуси они соберут", - заявил первый вице-премьер.