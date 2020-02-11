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Беларусь завершила 2019 год с дефицитом во внешней торговле

  • 11.02.2020, 13:23
Беларусь завершила 2019 год с дефицитом во внешней торговле

Главная причина — нефтепродукты.

В Беларуси по итогам 2019 года сформировалось отрицательное сальдо внешней торговли в сумме $243,4 млн против профицита на $931,8 млн в 2018 году, сообщается в материалах Нацбанка страны, пишет "Интерфакс".

Как сообщалось, основными причинами ухудшения сальдо внешней торговли Беларуси в 2019 году является снижение экспорта нефтепродуктов в результате форс-мажора в апреле с поставками из РФ загрязненной хлоридами нефти и рост финансовых издержек белорусских НПЗ на импорт российской нефти в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере.

Под влиянием этих факторов сальдо внешней торговли Беларуси последовательно ухудшалось в течение прошлого года. Так, положительное сальдо внешней торговли в январе-ноябре 2019 года составило $315,8 млн, что на 71,1% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2018 года. По итогам первого полугодия снижение профицита внешней торговли составляло 28%, в январе-сентябре – 34,6%, в январе-октябре – 45,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным НББ, в декабре дефицит внешней торговли, который начал формироваться с октября, резко вырос – в 3,2 раза - по сравнению с ноябрем и составил $643,5 млн. До этого дефицитное сальдо в 2019 году было зафиксировано только в апреле ($391,9 млн), когда на фоне нефтяного форс-мажора Беларусь была вынуждена приостановить экспорт нефтепродуктов.

В декабре углубилась тенденция роста отрицательного сальдо внешней торговли товарами – оно удвоилось по сравнению с ноябрем и составило $1,06 млрд за счет роста импорта на 21,1% до $3,84 млрд. При этом сумма профицита внешней торговли услугами в декабре выросла на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и достигла $419,7 млн.

Оборот внешней торговли товарами и услугами в 2019 году вырос на 0,7% - до $84,2 млрд. Экспорт из Беларуси снизился на 0,7% - до $41,97 млрд, импорт в страну при этом вырос на 2,1%, до $42,21 млрд.

Дефицит внешней торговли товарами в 2019 году составил $4,08 млрд, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 62,9%. Импорт товаров вырос на 1,3% - до $36,39 млрд при сокращении экспорта на 3,3%, до $32,31 млрд. В целом внешнеторговый оборот товаров стал меньше на 0,9% и составил $68,71 млрд.

Профицит внешней торговли услугами в прошлом году сложился в размере $3,83 млрд (рост на 11,6%), экспорт услуг составил $9,65 млрд (рост на 9,3%), импорт - $5,82 млрд (рост на 7,8%).

Как сообщалось, в 2018 году положительное сальдо внешней торговли Беларуси составило $694,4 млн против $82,9 млн в 2017 году и дефицита на $70,6 млн в 2016 году.


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