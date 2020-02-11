Минфин РФ отверг предложение Беларуси по скидке на кредит на БелАЭС 14 11.02.2020, 16:03

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В Москве заявили, что «просьба не соответствует финансовой теории».

Беларусь просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, сообщает РБК.

«Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит», — сказал Сторчак.

«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — подчеркнул замминистра финансов РФ.