закрыть
11 февраля 2020, вторник, 16:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Минфин РФ отверг предложение Беларуси по скидке на кредит на БелАЭС

14
  • 11.02.2020, 16:03
  • 2,489
Минфин РФ отверг предложение Беларуси по скидке на кредит на БелАЭС

В Москве заявили, что «просьба не соответствует финансовой теории».

Беларусь просит Россию пересмотреть условия межправительственного кредита на строительство Белорусской АЭС (БелАЭС), но текущие предложения Минска не могут быть приняты, сообщил журналистам заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, сообщает РБК.

«Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит», — сказал Сторчак.

«Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости», — подчеркнул замминистра финансов РФ.


популярное за неделю

Мнение

От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич