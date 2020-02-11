Какой видят политику США кандидаты в президенты от демократов 1 11.02.2020, 16:48

Фото: AP/Elise Amendola

Сегодня в штате Нью-Гэмпшир пройдут праймериз.

Демократы, сражающиеся за право стать соперником Дональда Трамп на президентских выборах 2020 года, готовятся к праймериз в штате Нью-Гэмпшир, которые пройдут во вторник, сообщает «Голос Америки».

Накануне голосования Пит Буттиджич и Берни Сандерс, по итогам кокусов в Айове занявшие первое и второе места соответственно, стремятся закрепить успех, а девять их соперников, в том числе сенатор Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден, – набрать обороты.

Претенденты на президентскую номинацию от Демократической партии сходятся во мнениях по многим ключевым политическим вопросам, но в некоторых сферах их взгляды расходятся. Журналисты составили краткий экскурс по позициям кандидатов в таких областях, как иммиграция, торговая политика и кампания в Афганистане.

Иммиграция

Джо Байден

Выступает против отмены уголовного наказания за незаконное пересечение границы.

Обещает выделить федеральные ресурсы для создания «умной» системы охраны границ, в том числе для усовершенствования инфраструктуры на пунктах въезда в страну.

Выступает за предоставление медицинского страхования иммигрантам.

Поддерживает создание возможностей получить гражданство для нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в детском возрасте (так называемых «мечтателей»).

Считает, что стране следует принимать не менее 110 000 беженцев в год.

Выступает за создание пути к гражданству для 11 миллионов иммигрантов, уже проживающих в стране.

Пит Буттиджич

Поддерживает продажу медицинских страховок нелегальным иммигрантам.

Выступает против отмены наказаний за незаконное пересечение границы.

Поддерживает создание пути к гражданству для «мечтателей».

Выступает за смещение приоритетов в иммиграционной политике с упором на выдворение лиц, представляющих угрозу для общества.

Выступает за ограниченное количество пограничных заграждений, но предпочитает задействовать новые технологии для укрепления пограничной безопасности.

Поддерживает проведение комплексной реформы в Службе таможенного и пограничного контроля (CBP) и Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (ICE).

Эми Клобушар

Считает комплексную иммиграционную реформу приоритетным вопросом и хочет провести ее в первый год президентства.

Планирует отменить все распоряжения администрации Трампа, нацеленные на депортацию «мечтателей» и иммигрантов, имеющий временный защитный статус.

Предлагает вновь открыть зарубежные представительства Службы гражданства и иммиграции, чтобы поручить им работу с международными усыновлениями, визами для воссоединения семьи и иные вопросы.

Выступает против декриминализации незаконных пересечений границы.

Поддерживает строительство пограничных заграждений при условии одновременного создания пути к гражданству для некоторых категорий нелегальных иммигрантов.

Берни Сандерс

Хочет отменить уголовное наказание для задержанных при попытке незаконно пересечь границу, оставив уголовное преследования лишь для иммигрантов, представляющих угрозу безопасности.

Обещает снести стену на границе с Мексикой и хочет инвестировать в разработку технологий для борьбы с торговлей людьми и контрабандой наркотиков.

Предлагает реформировать систему контроля за соблюдением иммиграционного законодательства, в том числе упразднить ICE и CBP и передать их функции другим ведомствам.

Выступает за прекращения большинства депортаций, называя их жестокой и негуманной практикой.

Поддерживает воссоединение разлученных семей.

Выступает за иммиграционную систему, основанную на семейном принципе, гражданских правах и правах человека.

Элизабет Уоррен

Предлагает дать «мечтателям» возможность получить гражданство и защитить от депортации участников программы, созданной при администрации Обамы.

Хочет реформировать CBP и ICE и сократить число иммигрантов, помещаемых под стражу.

Предлагает обеспечить медицинское страхование для мигрантов по универсальной программе, финансируемой государством.

Хочет впускать в страну больше беженцев и создать специальное ведомство по делам «новых американцев».

Обещает снести заграждения на границе с Мексикой, возведенные при Трампе.

Выступает за декриминализацию незаконных пересечений границы.

ТОРГОВЛЯ

Джо Байден

Поддерживает скорректированную версию соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Выступает против большинства пошлин.

Поддерживает вступление в Комплексное и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.

Хочет бороться с несправедливыми торговыми практиками Китая, не провоцируя торговых войн.

Хочет обеспечивать соблюдение действующего торгового законодательства и инвестировать в американских трудящихся и общество.

Пит Буттиджич

Не поддерживает использование пошлин для оказания давления на другие страны.

Поддерживает борьбу с ыми торговыми практиками Китая, но также надеется сотрудничать с КНР.

Поддерживает скорректированную версию соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Выступает против вступления в Комплексное и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.

Эми Клобушар

Поддерживает использование пошлин для оказания давления на другие страны, замеченные в несправедливых торговых практиках.

Поддерживает скорректированную версию соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой.

Выступает за сотрудничество с союзниками, в том числе Японией и Евросоюзом, в борьбе с несправедливыми торговыми практиками Китая.

Стремится восстановить туристические и торговые связи с Китаем.

Поддерживает «агрессивные» федеральные меры по борьбе с китайским демпингом в сталелитейной отрасли.

Выступает за ужесточение мер контроля за соблюдением торгового законодательства, в том числе за расширение инспекций импорта стали.

Берни Сандерс

Хочет полностью пересмотреть пошлины на китайские товары.

Предлагает переписать все торговые соглашения.

Выступает за указ об отмене всех федеральных контрактов с корпорациями, которые выводят рабочие места за рубеж.

Считает пошлины эффективным инструментом для защиты американских трудящихся и поощрения более благоприятных практик в сфере защиты труда и окружающей среды.

Хочет расширить инициативы, направленные на рост числа рабочих мест в США.

Элизабет Уоррен

Выступает против закрытых торговых переговоров, на которые оказывают сильное влияние корпоративные интересы.

Хочет, чтобы в консультативных комитетах по торговле было больше представителей движений в защиту окружающей среды, потребителей и профсоюзов, чем корпораций.

Планирует реформировать торговую политику в отношении Китая.

Выступает за создание списка стран с неблагоприятными практиками в сфере охраны труда и окружающей среды для последующего введения санкций в их отношении.

Поддерживает Парижское соглашение по климату и хочет, чтобы страны, желающие вступать в торговые переговоры с США, отменили топливные субсидии.

АФГАНИСТАН

Джо Байден

Выступает за сохранение военного присутствия в Афганистане.

Пит Буттиджич

Выступает за безотлагательное возвращение американских военнослужащих из Афганистана.

Эми Клобушар

Обещает вернуть большинство американских военных домой к концу первого президентского срока, но допускает возможность сохранения ограниченного контингента в Афганистане.

Берни Сандерс

Выступает за вывод американских войск из Афганистана.

Элизабет Уоррен

Обещает вывести американских военных из Афганистана в течение первого президентского срока.