Юрий Гаравский: В Беларуси я бы не выжил 12 11.02.2020, 21:12

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Экс-боец СОБРа не верит Лукашенко, что в Беларуси его «никто пальцем не тронет».

Бывший боец Специального отряда быстрого реагирования Юрий Гаравский снова стал появляться в новостях Deutsche Welle. Он уехал за границу осенью 2018-го, а в конце прошлого года заявил, что был участником белорусского «эскадрона смерти», участвовал в убийствах оппозиционных политиков в 1999 году. После интервью Гаравского Следственный комитет Беларуси возобновил расследование дел об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Сначала беглец не называл страну, в которой он попросил политического убежища. Теперь же заявил, что не видит смысла дальше скрывать своё местоположение: он в Швейцарии. Кстати, в этой стране ему за государственный счёт сделали операции — в Беларуси мужчина попал в аварию, которую считает покушением.

«Могут приехать и убить, могут не приехать... — рассуждает Юрий Гаравский в эфире DW. — Здесь есть шансы выжить. В Беларуси я бы не выжил. И как бы «президент» в интервью «Эхо Москвы» ни говорил, что «пусть приезжает и дает показания, его здесь никто пальцем не тронет», меня тронут. Прямо на границе меня бы тронули. И не факт, что я доехал бы до Минска, до столицы».

DW анонсирует продолжение истории с Гаравским и с исчезновениями в Беларуси оппозиционных политиков. Новый сюжет появится в следующий понедельник.