Председатель Ассоциации белорусов Швейцарии: Гаравский уже получил убежище 6 11.02.2020, 22:10

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ЮРИЙ ГАРАВСКИЙ

В Швейцарии нет преследования за преступление, совершенное на территории другой страны.

Председатель Ассоциации белорусов Швейцарии Александр Сапега сказал «Радыё Свабода», что Юрия Гаравского не ожидает уголовное преследование за признание в соучастии в убийстве пропавших политиков.

«В Швейцарии нет преследования за преступление, совершенное на территории другой страны, - объясняет Сапега. - Например, если бы он признался в уголовном преступлении на территории Германии, то его бы ждала тюрьма.

Но в Швейцарии ему ничего за это не грозит. На данный момент, насколько мои источники мне говорят, он получил позитивный статус беженца S из-за политического преследования со стороны государства. Это дает ему право даже изменить персональные данные: фамилия, имя, день рождения. Рассматривает такие случаи SEM - отдел по миграции, который находится в Берне. Они рассматривают каждое дело персонально. И, безусловно, статус S, который получил господин Гаравский, далеко не всякому дают. То есть должна быть этому истинная причина».

Александр Сапега подчеркивает, что с момента позитивного решения отдела миграции до получения документов могут пройти месяцы.

Для Сапеги не было секретом, что Гаравский находится именно в Швейцарии. Но лично они не знакомы.

«Как только я увидел этот видеосюжет, сразу узнал наши родные швейцарские пенаты. И в этом центре для беженцев я уже был много раз. Я узнал и здания, и мебель в этом центре, и улицы в Цюрихе. Просьбы были в мою сторону, чтобы я его посетил. Его центр, может, в 40 километрах от Цюриха. Я собирался ехать туда по другим делам. Насколько мне стало известно, сразу после выхода видео его очень быстро не стало в этом центре - приехала полиция в этот день и забрала его».

Сейчас, по словам Сапеги, Юрий Горавский в другом городе. Но точного места наш собеседник не называет.

По мнению Сапеги, Гаравский решился рассказать об убийстве пропавших политиков сейчас, потому что хотел или ускорить рассмотрение своего дела на получение статуса беженца, или предотвратить возвращение в Беларусь.

«Я много знаю людей, которые годами живут в Швейцарии в «воздушным» статусе. Их и выслать не могут, и оставить не хотят. И мне кажется, что Гаравский пошел ва-банк».

Сейчас бывший СОБРовец не может покидать территорию Швейцарии.

«Также он не может устанавливать любой контакт с представителем того государства, от которого просит защиты. То есть любое посещение посольства или мероприятия, где есть официальные лица Беларуси, грозит ему потерей статуса беженца».

Подтверждением угрозы, говорит Сапега, могут быть документы о снятии побоев из больницы, судебные постановления, приглашения прийти на беседу в милицию или КГБ по неизвестным причинам.

«По моему личному мнению, в деле Горавского не может быть много документов, которые бы это подтверждали. Но и сама Швейцария не может точно это проверить. Документы, которые я рассматриваю от беженцев, - это какие-то копии, выписки, ссылки на что-либо. Но это очень слабо. Если Гаравскому дали позитив, значит, у него что-то было. Но это очень редкое для белорусов явление».