«Никакой партизанщины», просто «Беларусь перерабатывает последнюю нефть» 1 11.02.2020, 23:31

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Как российская пресса отреагировала на нефтяные новости из Беларуси.

Беларусь начала отбор технологической нефти из «Дружбы». Причина — «отсутствие поставок прежних объемов». Новость об этом разлетелась по российским СМИ, «Солидарность» предлагает краткий обзор.

«Беларусь перерабатывает последнюю нефть», сообщает «Коммерсантъ».

— На фоне дефицита поставок нефти из России Беларусь начала выбирать технологическую нефть из трубопроводов, ведущих на НПЗ в Мозыре и Полоцке. Как уверяет белорусская сторона и подтверждают в «Транснефти», этот процесс не окажет влияния на транзит российской нефти в Европу. Тем не менее расходование технологической нефти сократит возможности белорусских НПЗ по оперативному приему российской нефти, когда Беларусь вернется к ее масштабным закупкам, — предупреждает издание.

«Никакой партизанщины», уверяет своих читателей Газета.ru:

— В условиях недостатка в стране сырья, возникшего после того, как в декабре-январе Минск не смог договориться с Москвой о заключении нового контракта, «Белнефтехим» пытается «использовать имеющиеся ресурсы», чтобы «сохранить работоспособность» местных предприятий.

ТАСС сообщает о переговорах о поставках нефти, проведенных в Казахстане представителями «Белнефтехима» с компаниями KPO, NCOC, TOTAL, «Тенгизшевройл». По данным агентства, встречу организовало министерство энергетики Казахстана.