Португалия арестовала счета богатейшей женщины с российским паспортом 9 12.02.2020, 13:43

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Старшая дочь многолетнего правителя обвиняется в коррупции.

Прокуратура Португалии арестовала счета богатейшей женщины Африки Изабель душ Сантуш. Об этом сообщает агентство Reuters. Старшая дочь правившего 38 лет президента Анголы обвиняется на родине в коррупции. Сейчас она живет в Дубае, а в части своих активов заявила себя как гражданка России.

Состояние предпринимателя оценивается в 2,3 миллиарда долларов, она — богатейшая жительница Африки по версии журнала Forbes. В российском рейтинге журнала она не учитывается, но со своим состоянием она была бы богатейшей женщиной и входила бы в сводный список 45 самых богатых граждан.

По данным источников Reuters, счета душ Сантуш заблокированы в крупнейшем банке Португалии Millennium bcp, а также в небольшом португальском банке EuroBic, в котором она владела 42,5 процентами акций. Оценка общего объема замороженных средств не приводится. В Анголе арестованы ее активы примерно на 400 миллионов долларов.

Душ Сантуш отрицает обвинения в коррупции. В январе в интервью Би-би-си она сказала, что рассматривает возможность принять участие в выборах президента Анголы. Однако конституция страны запрещает ей это делать из-за российского гражданства.