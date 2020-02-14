Лукашенко лично запустил вредный завод в Светлогорске

Лукашенко лично запустил вредный завод в Светлогорске11
- 14.02.2020, 11:37
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Линия по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на ЦКК официально запущена.
Cегодня во время своей поездки в Светлогорск Лукашенко посетил Светлогорский ЦКК, где реализуется инвестпроект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы. Лукашенко официально дал старт линии по выпуску сульфатной беленой целлюлозы.
Завод был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. Общая стоимость строительства составила около 770 млн долларов. Строительство сопровождалось скандалами и с китайским генподрядчиком был расторгнут контракт.
Жители Светлогорска жалуются на ядовитый запах, который появился во время деятельности завода. Активисты каждые выходные выходят на площадь кормить голубей в знак протеста против ЦКК.