The NYT: Москва и Вашингтон сталкиваются в Сирии? 2 15.02.2020, 9:39

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Российские военные провоцируют американских.

По словам американских военных и дипломатических чиновников, Россия активизирует кампанию давления на американские вооруженные силы на северо-востоке Сирии после вывода американских войск из большей части этого района, осуществленного прошлой осенью накануне наступления турецких войск на сирийские территории, пишет американское издание The New York Times (перевод — inosmi).

Российские военнослужащие все чаще сталкиваются с американскими войсками на автомобильных дорогах в регионе, нарушая договоренности между двумя странами, согласно которым их войска должны держаться на расстоянии друг от друга. Российские вертолеты подлетают ближе к расположениям американских войск. А в среду военнослужащие возглавляемых США коалиционных сил, следовавшие в колонне, открыли ответный огонь после того, как вблизи блокопоста их атаковали лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы, поддерживаемые Россией.

Представители властей США заявляют, что эти действия российских сил и их сирийских союзников направлены на то, чтобы создавать множество постоянных проблем, угрозу безопасности, испытывать готовность и решимость противника, осуществлять вторжение на его территорию с целью постепенного создания новых реалий в зоне боевых действий и ослабления военного присутствия США в стране. В Сирии по-прежнему находится американский контингент численностью 500 военнослужащих, задачей которых является защита нефтяных месторождений и оказание помощи в борьбе с остатками вооруженных формирований «Исламского государства» (террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ред.).

«Подобные случаи происходят не ежедневно, но их количество растет, что вызывает беспокойство», — сказал журналистам на прошлой неделе Джеймс Джеффри (James Jeffrey), спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии.

Конфронтация рискует перерасти в серьезное враждебное столкновение между Вашингтоном и Москвой на северо-востоке страны, при том, что поддерживаемые Россией сирийские правительственные войска активизировали наступление против анклавов, удерживаемых формированиями оппозиции, в Идлибе, на северо-западе Сирии.

«Мы знаем, что они оказывают давление», — заявил в интервью заместитель командующего силами специальных операций США вице-адмирал Тим Шимански (Tim Szymanski), бывший командующий силами специальных операций ВМС США. Он согласен с мнением других правительственных и независимых аналитиков, по словам которых русские будут и дальше добиваться преимущества на северо-востоке Сирии, даже в районах, патрулируемых силами США и союзниками, сирийскими курдами, а также на территориях, где российский военный персонал находиться не должен.

В среду у блокпоста сирийской армии к востоку от города Камышлы была остановлена колонна, возглавляемая военнослужащими армии США. На распространенных в социальных сетях фото и видеоматериалах, снятых на месте инцидента, а позже подтвержденных Пентагоном, видны стоящие рядом друг с другом бронированные машины с американскими, российскими и сирийскими флагами. Некоторые жители бросали в американские бронемашины камни. Один местный житель вылил на заднее сиденье одной из бронемашин ведро грязи. А другой, по словам представителя Министерства обороны, пытался поджечь несколько бронемашин.

Завязалась короткая перестрелка, во время которой погиб один сириец. Среди американцев погибших не было, но в возникшей неразберихе один из них получил легкое ранение — у него глубокая царапина на руке, сказал чиновник.

«После того, как военнослужащие коалиционных войск сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, неизвестные лица обстреляли патруль из стрелкового оружия, — сказал полковник Майлз Кэггинс (Myles Caggins), официальный представитель возглавляемой США коалиции сил в Багдаде, которая контролирует операцию на северо-востоке Сирии. — В целях самообороны войска коалиции открыли ответный огонь».

Представитель Минобороны России заявил, что «предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта» позволило прибытие на место инцидента российских войск, сообщает агентство ТАСС. Позднее американские официальные лица это заявление опровергли.

Эта «стычка» вызвала резкую критику со стороны Бретта Макгарка (Brett McGurk), бывшего спецпредставителя президента Трампа в коалиции, борющейся с «Исламским государством»*.

«У нас в Сирии есть американские солдаты, которым недостаточно четко ообозначили их миссию («защита нефти») после того, как по приказу Трампа они ушли, покинув три четверти некогда стабильной территории. И теперь они вынуждены „лавировать″, передвигаясь по дорогам, контролируемым российскими силами и силами сирийскими режима, — написал Макгарк в „Твиттере″. — От наших храбрых воинов требуют слишком многого».

В октябре прошлого года Дональд Трамп неожиданно отдал приказ о полном выводе тысячи американских военнослужащих, помогавших отрядам сирийских курдов бороться с изолированными группами боевиков «Исламского государства»*. Тем самым он открыл путь для кровопролитного наступления турецких войск, вторгшихся в Сирию. Затем Трамп столь же внезапно изменил свое решение и разрешил оставить в Сирии (но в гораздо меньшей зоне действий) примерно 500 военнослужащих.

С тех пор, по словам американских военных чиновников, Россия и ее сирийские союзники выходят за рамки договоренностей, достигнутых Россией и Соединенными Штатами о том, чьи армии будут осуществлять патрулирование и каких территорий. Во избежание столкновений друг с другом в зоне боевых действий обе стороны установили специальные каналы связи, процесс, что Пентагон называет деконфликтацией.

Но Трамп очень ясно дал понять, что скептически относится к миссии в Сирии, и, по мнению аналитиков, Москва считает это бесценной возможностью.

«Полномасштабная конфронтация между российскими и американскими войсками опасна тем, что Трамп может выйти из себя и начнет действовать решительно. Но если Россия и ее местные союзники смогут поддерживать постоянную и неактивную кампанию, создавая проблемы, бросая вызовы, кампанию, в которой развитие событий и взаимоотношений подвергаются манипуляциям, а красные линии нечеткие, то неизвестно, что может произойти», — говорит старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Чарльз Листер (Charles Lister).

«Несколько случайных, непредсказуемых столкновений или стычек, подобных той, что произошла в районе города Камышлы, могут легко попасть в поле зрения Трампа и создать предпосылки для полного вывода американских войск», — говорит Листер.

Американские армейские офицеры и дипломаты указывают на ряд тревожных событий, произошедших в последние недели. Русские занимают канал деконфликции, созданный для прямой связи между американскими и российскими войсками, чтобы избежать конфронтации, многочисленными просьбами разрешить им действовать в районах, патрулируемых американцами. Затем русские проигнорировали возражения американцев и все равно отправились туда. Американские патрули затем блокировали дороги, заставляя эти российские патрули разворачиваться. Кроме того, русские самостоятельно осуществляют наземное патрулирование, несмотря на то, что предполагалось, что в районах, контролируемых Турцией после ее вторжения, они будут осуществлять патрулирование совместно с турками.

Преобладание сирийских и российских войск является проблемой не только на земле, но и в воздухе, где, по словам одного американского военного чиновника, из-за значительного количества разведывательных беспилотников и других самолетов США теряют превосходство в воздухе.

Представители властей США высказывают опасения, что эти столкновения могут обостриться после окончания кампании в Идлибе, и Россия и правительство Асада полностью переключат свое внимание на северо-восток.

Американские официальные лица прогнозируют, что эти потенциально опасные противостояния с русскими и их сирийскими союзниками будут обостряться. В интервью в ноябре прошлого года, вскоре после вторжения турецких войск, генерал Кеннет Маккензи (Kenneth McKenzie), глава Центрального командования Вооруженных сил США, заявил, что защита нефтяных месторождений может, в конечном счете, вызвать противодействие скорее со стороны войск Сирийской армии, чем со стороны «Исламского государства»*.

«Полагаю, что в какой-то момент режим объявится на этих территориях», — сказал генерал Маккензи.

В последний раз, когда в феврале 2018 года правительственные войска и союзные им российские наемники атаковали американские войска вблизи нефтяных месторождений, США в ответ начали артиллерийскую атаку и бомбардировку с воздуха, в результате чего погибло от 200 до 300 бойцов, предпринявших нападение.

После того, как в конце 2017 года американское и российское командование договорились осуществлять полеты по разные стороны 70-километровой зоны вдоль Евфрата, чтобы предотвратить столкновения в небе над восточной Сирией, российские военные самолеты нарушали эту договоренность по пять-шесть раз в день, заявили представители командования сил США.

По словам американцев, это — «попытки Москвы испытать готовность и решимость США, спровоцировать пилотов ВВС США на опрометчивые ответные действия и помочь сирийской армии укрепить свои позиции на завоеванных территориях перед дипломатическими переговорами, направленными на окончание гражданской войны, длящейся на протяжении семи лет».