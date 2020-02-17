В Великобритании начали устанавливать пабы для ежей 2 17.02.2020, 9:10

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Теперь каждый желающий может помочь этим животным.

Пивоварня Camden Town начала выпускать мини-пабы для ежиков — проект придумали и реализовали вместе с Британским обществом защиты ежей. Небольшие коробки должны помочь сохранить этих животных в стране, пишет журнал «Нож».

Из-за изменений климата ежи в Великобритании стали с трудом добывать себе еду летом и осенью, чтобы спокойно уйти в спячку зимой. А с развитием городов они постепенно теряют безопасные места для обитания.

Теперь все, кто хочет помочь ежам, могут купить для них маленький паб и установить у себя в саду или во дворе. Там животные смогут спокойно перезимовать и обзавестись потомством. Стоит такой домик 50 фунтов.

Все деньги с продажи пабов, а также часть средств от продажи нового лагера Hibernation Hells пивоварня передаст обществу защиты ежей.

«За последние 20 лет популяция ежей уменьшилась в два раза в сельской местности и на треть — в черте города. Любая помощь только приветствуется», – говорят представители общества.