Собаки и кошки в ЕС получат дополнительную защиту 3 17.02.2020, 10:21

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Фото с сайта miaitalia.info

Депутаты Европарламента предложили действовать в четырех направлениях.

В Европе должны появиться общие правила для заводчиков собак, кошек и других домашних животных, чтобы улучшить условия их содержания и транспортировки при продаже, а также снизить риски для здоровья европейцев. С таким предложением выступили депутаты Европарламента – они приняли резолюцию, и теперь Еврокомиссия разрабатывает конкретные меры, пишет «Европульс».

По данным исследования Еврокомиссии, до 46 тысяч собак ежемесячно пересекают внутренние границы ЕС, чтобы попасть к новому хозяину. Большинство из них не зарегистрировано, а это значит, что у них может не быть необходимых прививок. Непривитые домашние любимцы могут быть переносчиками паразитов, бешенства или других инфекционных заболеваний. Кроме того, если животное не зарегистрировано, невозможно установить, какого оно возраста и в каких условиях содержалось до продажи.

Депутаты Европарламента предложили действовать в четырех направлениях. Во-первых, ужесточить закон в отношении недобросовестных заводчиков и ветеринаров, которые выдают животным фальшивые паспорта прививок. Также будут наказываться заводчики, которые слишком рано отрывают детенышей от матерей (до 2 месяцев).

Во-вторых, поощрять будущих хозяев брать питомцев из приютов или семей, а не покупать у заводчиков.

В-третьих, создать обязательную общеевропейскую базу для регистрации питомцев. Такие системы существуют в отдельных странах ЕС, в основном они предназначены для собак. Однако, например, в Нидерландах чипирование сделали обязательным и для кошек.

В-четвертых, предлагается дать единое определение промышленным питомникам, где выращивают щенков и котят на продажу. Это позволит требовать от каждого из них проведения необходимых медицинских обследований для животных и хороших условий содержания.

Эти меры планируется разработать, принять и внедрить до 2024 года.