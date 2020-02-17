Собаки и кошки в ЕС получат дополнительную защиту

Собаки и кошки в ЕС получат дополнительную защиту3
- 17.02.2020, 10:21
- 1,258
Депутаты Европарламента предложили действовать в четырех направлениях.
В Европе должны появиться общие правила для заводчиков собак, кошек и других домашних животных, чтобы улучшить условия их содержания и транспортировки при продаже, а также снизить риски для здоровья европейцев. С таким предложением выступили депутаты Европарламента – они приняли резолюцию, и теперь Еврокомиссия разрабатывает конкретные меры, пишет «Европульс».
По данным исследования Еврокомиссии, до 46 тысяч собак ежемесячно пересекают внутренние границы ЕС, чтобы попасть к новому хозяину. Большинство из них не зарегистрировано, а это значит, что у них может не быть необходимых прививок. Непривитые домашние любимцы могут быть переносчиками паразитов, бешенства или других инфекционных заболеваний. Кроме того, если животное не зарегистрировано, невозможно установить, какого оно возраста и в каких условиях содержалось до продажи.
Депутаты Европарламента предложили действовать в четырех направлениях. Во-первых, ужесточить закон в отношении недобросовестных заводчиков и ветеринаров, которые выдают животным фальшивые паспорта прививок. Также будут наказываться заводчики, которые слишком рано отрывают детенышей от матерей (до 2 месяцев).
Во-вторых, поощрять будущих хозяев брать питомцев из приютов или семей, а не покупать у заводчиков.
В-третьих, создать обязательную общеевропейскую базу для регистрации питомцев. Такие системы существуют в отдельных странах ЕС, в основном они предназначены для собак. Однако, например, в Нидерландах чипирование сделали обязательным и для кошек.
В-четвертых, предлагается дать единое определение промышленным питомникам, где выращивают щенков и котят на продажу. Это позволит требовать от каждого из них проведения необходимых медицинских обследований для животных и хороших условий содержания.
Эти меры планируется разработать, принять и внедрить до 2024 года.