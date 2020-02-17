Заводы «Белшина» останавливают работу 36 17.02.2020, 12:35

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Фото: tut.by

Работников переводят на 2/3 оклада.

«Белшина останавливает работу до 1 марта согласно утвержденному плану производства на февраль. Рабочих заставляют писать заявления на 2/3 и сидеть дома», — пишут onliner.by работники предприятия и прикрепляют скан приказа. C 17 февраля предприятие останавливает три своих завода по производству шин. Два из них — до 21 февраля, а еще один (СГКШ) — как минимум до 1 марта.

Вместе с тем рабочих переводят на 2/3 оклада. Оплату работникам ремонтной и ремонтно-дежурных служб заводов и централизованных подразделений, обслуживающих эти заводы, а также работникам, выполняющим свою основную работу во время простоя, будут оценивать по выполняемому объему в соответствии с действующими положениями об оплате и премировании.

«Белшина» — одно из градообразующих предприятий Бобруйска. На предприятии трудится более 9,5 тыс. человек.