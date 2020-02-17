СМИ: Глава бельгийской контрразведки подозревается в шпионаже в пользу РФ 16 17.02.2020, 12:52

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Если эта информация подтвердится, это будет крупнейший шпионский скандал в ЕС за многие годы.

Несколько недель назад Генеральная служба информации и безопасности Бельгии (GISS) временно отстранила главу своей контрразведки, офис которого был запечатан, а сам он отправлен под домашний арест. Об этом сообщает polskieradio.pl со ссылкой на бельгийские СМИ.

Некоторые издания утверждают, что GISS проводит расследование в отношении еще одного офицера, подозреваемого в сотрудничестве с Россией, но, вероятно, речь идет об одном и том же лице.

Бельгийский офицер подозревается в тесных связях с гражданином Сербии, который официально работает на сербскую разведку, а неофициально – сотрудничает с разведкой РФ.

Если эта информация подтвердится, это будет крупнейший шпионский скандал в Европейском союзе за многие годы. Бельгийская контрразведка занимает особое место в ЕС, поскольку бельгийцы несут ответственность за безопасность и защиту штаб-квартир ЕС и НАТО в Брюсселе.

Согласно недавнему отчету Совета Европы, в Брюсселе в настоящее время работают 250 китайских и 200 российских шпионов. В прошлом году глава австрийской контрразведки публично заявил, что Брюссель в настоящее заменил Вену, которая во времена холодной войны считалась любимой ареной противостояния разведок Востока и Запада.