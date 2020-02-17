закрыть
17 февраля 2020, понедельник, 16:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти

22
  • 17.02.2020, 13:10
  • 9,695
Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти

Ранее правитель заявил, что начнет забирать транзитную нефть, если не получит необходимых объемов сырья от РФ.

Диалог по нефти с Беларусью будет продолжаться, Москва и Минск договорились заниматься этой темой на уровне кабинетов министров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — заявил Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Минск может начать забирать транзитную нефть, если не получит необходимых объемов сырья от Москвы.

В Кремле добавили, что на встрече президентов в Сочи стороны достигли определенного понимания. Кроме того, продолжаются контакты Минска с непосредственно компаниями-поставщиками нефти.


популярное за неделю

Мнение

Каша и нефть как отвлекающий маневр
Каша и нефть как отвлекающий маневр Ирина Халип
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич
С миру по нитке — убогому штаны
С миру по нитке — убогому штаны Владимир Халип
От былого всемогущества осталась пыль
От былого всемогущества осталась пыль Константин Скуратович