Кремль ответил на слова Лукашенко о возможном отборе транзитной нефти 22 17.02.2020, 13:10

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Ранее правитель заявил, что начнет забирать транзитную нефть, если не получит необходимых объемов сырья от РФ.

Диалог по нефти с Беларусью будет продолжаться, Москва и Минск договорились заниматься этой темой на уровне кабинетов министров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Воздержусь от комментариев, иногда действительно эмоции берут верх», — заявил Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Минск может начать забирать транзитную нефть, если не получит необходимых объемов сырья от Москвы.

В Кремле добавили, что на встрече президентов в Сочи стороны достигли определенного понимания. Кроме того, продолжаются контакты Минска с непосредственно компаниями-поставщиками нефти.