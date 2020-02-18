Лукашенко предупредили о международном скандале из-за транзитной нефти 11 18.02.2020, 8:19

8,727

Диктатор выдает желаемое за действительное.

Лукашенко заявил о планах забирать российскую нефть из транзитной трубы, если Россия не доставит обещанный объем нефти.

Лукашенко отметил, что Россия поставила Беларуси четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского правителя, если ситуация не изменится, он начнет забор из транзитной трубы.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что Лукашенко выдает желаемое за действительное. В межправительственных соглашениях по нефти Минска и Москвы речь идет не о гарантированных объемах поставки топлива, а о технологических возможностях прокачки. Чтобы получить желаемое количество нефти, ее надо купить у российских компаний.

«24 млн тонн нефти в год, о которых говорит Лукашенко - ничего этого нет. Есть так называемый «индикативный баланс», который означает, что Россия гарантирует техническую возможность прокачки этих объемов, не саму поставку. Теперь «Белнефтехим» должен пойти к российским нефтяным компаниям и с ними договориться о коммерческих поставках. То есть, купить нефть. Пока договоры не заключены. Более того, Беларусь никогда не закупала столько – у нее НПЗ перерабатывает 18 млн тонн», - сообщил эксперт.

Игорь Юшков также предупредил о возможных сложностях, если поставки нефти придется начинать спешно: нефтепровод не готовы.

«Даже если бы сейчас заключили контракты, и «Транснефть» подала 2 млн тонн в трубу, Беларусь не смогла бы ее принять. Они на прошедшей неделе выкачали технологическую – так называемую «буферную» - нефть, которая там содержится, чтобы обеспечить работу нефтепровода. Получается, он не может сейчас работать. И они сами это сделали! Поэтому, даже если бы мы захотели поставить нефть в Беларусь, мы бы не смогли», - отметил собеседник НСН.

Воровством и попыткой выторговать хорошие условия для закупок российского топлива назвал возможную откачку транзитной нефти Минском аналитик энергетического рынка. Он предупредил руководство Беларуси, что в этом случае ему будут грозить многочисленные судебные иски – нефть, которая проходит по транзитной трубе через Беларусь, является собственностью многих компаний.

«Конечно, это попытка выторговать хорошие условия для покупки нефти у российских компаний. Если белорусы заберут нефть из транзитных объемов, к ним посыпятся десятки исков от разных компаний, которым она принадлежит. Получается, Минск будет воровать нефть у десятков нефтяных компаний! Это будет международный скандал», - сделал вывод Юшков.