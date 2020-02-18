Битва за нефть: построит ли Россия нефтепровод в обход Беларуси? 12 18.02.2020, 9:17

6,215

ФОТО: ТАСС

Лукашенко «борется» не за более низкую цену на сырье для белорусских НПЗ.

Российско-белорусский нефтяной конфликт по-прежнему не урегулирован – на фоне прогнозов о снижении спроса на сырье из-за эпидемии китайского коронавируса. Чем это может грозить Беларуси, России и российскому бюджету? Об этом говорится в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

"Не зря мы на прошлой неделе усомнились в том, что Лукашенко так просто смирится с теми условиями поставки российских углеводородов в Беларусь, перед которыми как перед фактом поставил его российский коллега. По возвращении в Минск правитель подумал-подумал, да и разразился целым ворохом громких заявлений. В Сочи, оказывается, ему хоть прямо и не предлагали, но намеки на присоединение Беларусь к России в обмен на внутрироссийские цены на энергоносители делали. Белорусский правитель якобы от скидок на нефть и газ гордо отказался", — говорится в программе.

Но это еще не все. Лукашенко напомнил, что с его страной так пока никто и не рассчитался по убыткам, полученным в прошлом году из-за аварии на трубопроводе "Дружба", и пригрозил, что начнет отбор из этой основной российской экспортной нефтяной трубы. Мотивирует он это тем, что российские компании в январе недопоставили на белорусские НПЗ полтора миллиона тонн, и если в феврале Беларусь не получит предусмотренные межправительственным соглашением 2 миллиона тонн и полтора, недопоставленные в январе, она возьмет из трубы их сама.

Наконец, Беларусь прорабатывает вопросы реверсного использования нефтепровода "Дружба" для поставок нефти из Европы, а также балтийских портов для закупки нефти в США, Саудовской Аравии и вообще у кого угодно, кто предложит устраивающую Минск цену. Лукашенко признает, что эти варианты для Беларуси могут оказаться дороже, чем просто покупать российскую нефть, но напоминает, что и Россия потратила миллиарды долларов на прокладку труб в обход Украины, хотя украинский транзит был гораздо дешевле.

Итак, неприятная, болезненная для российских властей ассоциация с Украиной была введена в оборот. Аналогия действительно в чем-то уместна, особенно если учесть, что "газовые войны" между Москвой и Киевом непременно выливались в несанкционированный "технологический" отбор газа Украиной. Теперь вот российские экспортеры могут столкнуться с технологическим отбором нефти из трубы. Представляю, как оживилось руководство государственной "Транснефти" в предвкушении многомиллиардных инвестпроектов строительства трубопроводов теперь уже в обход Беларуси.

Понятно, что Лукашенко бьется не за более низкую цену на российскую нефть. Рынок и так предоставил ему очень неплохую скидку. А за разницу между той ценой, по которой Беларусь покупает нефть в России, и той, которую можно получить на мировом рынке. Беларусь платила бы и 100 долларов за баррель, если бы на бирже этот баррель стоил 150.

Но пока 150 долларов за баррель фигурируют разве что в мечтах Игоря Сечина. На повестке дня скорее дальнейшее падение котировок. На днях Международное энергетическое агентство опубликовало февральский доклад, в котором отмечается существенное влияние эпидемии китайского коронавируса на мировой спрос на нефть. Так, по оценке экспертов, в первом квартале на рынке окажутся невостребованными 435 тысяч баррелей в сутки, и это будет первым квартальным снижением спроса за последнее десятилетие. Снизило Агентство свой прогноз по росту спроса на нефть на весь 2020 год на 365 тысяч баррелей в сутки, особо отметив, что это будет самый низкий показатель с 2011 года.

Как это скажется на цене нефти, отчасти зависит от действий ОПЕК+. И тут российские нефтяные компании оказываются перед весьма неприятной дилеммой. Либо сокращать производство, пытаясь поддержать цену, либо наплевать на цену и брать за счет объемов. Оба варианта плохие, поскольку доходы в любом случае упадут. Это же, кстати, относится и к российскому бюджету. А для Фонда национального благосостояния, который пополняется при высоких ценах на нефть и начинает использоваться при низких, и вовсе вопрос может встать ребром.

О том, что правительство, мягко говоря, перестаралось с наполнением собственной кубышки, устроив форменную финразверстку и заставив население затягивать пояса, мы говорили весь прошлый год. Подтверждением этому служат опубликованные Росстатом данные по инфляции в России за январь. В годовом выражении, то есть к январю прошлого года, цены в России выросли на 2,4 процента. Второй раз за всю историю годовая инфляция в России оказалась ниже, чем в США, там цены прибавили за год 2,5 процента. Первый раз, кстати, был относительно недавно – в январе 2018 года, когда правительство уже вовсю повышало собираемость и откладывало сверхдоходы "на черный день".

Но в этом году, с учетом прошлогоднего повышения НДС, который автоматически закладывается в цены, результат и вовсе выглядит фантастическим. Или катастрофическим. Поскольку это свидетельство слабого платежеспособного спроса со стороны населения и недофинансирования расходов федерального бюджета. Но это все "грехи" прошлого кабинета. Нынешние-то не такие (особенно министр финансов). Сейчас-то рост экономики темпами выше среднемировых будут обеспечивать, наращивая социальные расходы и стимулируя спрос. Пополнение кубышки перестало быть самоцелью.

Более того, новый министр финансов вместе с главой ЦБ придумали весьма элегантный способ достать из этой кубышки изрядную сумму. Банк России продаст правительству в лице Фонда национального благосостояния контрольный пакет Сбербанка и львиную долю денег вернет в бюджет, превратив резервы в "ненефтяные доходы".