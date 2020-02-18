Экс-президент Грузии возвращается в политику 18.02.2020, 11:24

Гиорги Маргвелашвили

Гиорги Маргвелашвили заявил, что к этому шагу его подтолкнул «авторитаризм правящей партии».

Четвертый президент Грузии Гиорги Маргвелашвили объявил о возвращении в политику. Об этом он написал в своем Twitter, пишет Jamnews.

Гиорги Маргвелашвили в начале 2010-х годов считался ближайшим соратником лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Именно Иванишвили, всесильный олигарх, выдвинул его в свое время кандидатом в президенты, и благодаря его активной поддержке Маргвелашвили в 2013 году выиграл выборы и стал президентом Грузии.

Свое расхождение с Иванишвили бывший президент объясняет тем, что правящая партия сделала сильный крен в сторону авторитаризма, что создает угрозы как внешнеполитическому вектору страны, так и внутренней стабильности.

«Именно поэтому я возвращаюсь в активную политику и с друзьями и народом буду служить избранной западной миссии Грузии», — пишет Маргвелашвили.

Пока неизвестно, войдет ли Маргвелашвили в какую-либо из партий, создаст свою или будет действовать в качестве отдельного политика.

Гиорги Маргвелашвили стал четвертым президентом Грузии в 2013 году, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. По профессии он философ.

Его отношения с политическим патроном — Бидзиной Иванишвили — испортились сразу после инаугурации, когда он в качестве резиденции выбрал президентский дворец, в котором до него располагался Саакашвили. Этим он, похоже, окончательно рассердил Бидзину Иванишвили, предлагавшего другие варианты, чтобы не ассоциироваться с прежней властью.

В дальнейшем в течение всего пятилетнего президентского периода Гиорги Маргвелашвили Иванишвили неоднократно называл его главным своим политическим разочарованием.

Правящая команда и вовсе считала его одним из своих главных оппонентов.

После истечения президентских полномочий Маргвелашвили объявил об уходе из политики, сказав: «У меня нет политических амбиций».

Он иногда участвовал в телепередачах в качестве эксперта.

Летом 2019 года Маргвелашвили поддержал волну протестов в Тбилиси и не раз выступал с трибуны на антиправительственных акциях.