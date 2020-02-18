Ландсбергис: Мы рассчитываем, что Беларусь наконец проснется 2 18.02.2020, 11:43

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Витаутас Ландсбергис

Фото: DELFI / Domantas Pipas

Литовский политик об Островецкой АЭС.

Первый руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис в интервью svboda.org заявил, что если Беларусь хочет быть действительно независимым государством, то должна отказаться от АЭС, которую он называет «полностью кремлевским проектом».

«Беларусь делает нам свинство. У самой нашей границы. Эта граница в случае аварии не остановит радионуклидов, они пойдут в нашу сторону. Поэтому мы создали этот Движение, чтобы нас услышали белорусы. Это не антибелорусское движение, мы желаем процветания и успехов нашим соседям. Мы рассчитываем на то, что Беларусь наконец проснется и заговорит сама». - сказал Ландсбергис.

В воскресенье литовский политик принял участие в первом съезде Движения против Белорусского АЭС. Его создали литовские консерваторы, либералы и общественные деятели. На первом съезде, который состоялся в воскресенье, перед собравшимися выступили и белорусские оппозиционеры Анатолий Лебедько, Дмитрий Кучук и Павел Северинец. По телефону участников приветствовала Светлана Алексиевич. Движение позиционирует себя как организацию широкого спектра политических сил, которая будет добиваться закрытия станции в Островце.

«Это вопрос свободы Беларуси. Имеет ли она какое-то право голоса? Она должна сама решить, кем она хочет быть - независимой страной или колонией. Пусть Беларусь наконец решить, кто она – «зеленый человечек» или независимое государство. Она должна произнести своим языком, чего она хочет. Лукашенко должен решить, он самостоятельный лидер, или подчиняется «царьку» в Москве».