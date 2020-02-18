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Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» $50 миллиардов

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  • 18.02.2020, 12:44
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Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» $50 миллиардов
Фото: ТАСС

Так называемая национализация предприятия была признана незаконной.

Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация в $50 млрд, сообщает РБК cо ссылкой на Reuters.

Суд аннулировал решение окружного суда Гааги, которым тот в 2016 году отменил постановление гаагского международного арбитража, обязавшего Россию выплатить бывшим мажоритарным акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за предполагаемую экспроприацию нефтяной компании.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.


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