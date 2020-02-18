Лукашенко собрался в Египет 11 18.02.2020, 22:25

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Диктатор повезет президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси фотографию.

19 февраля начнется официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Он продлится два дня, сообщает пресс-служба правителя. У Лукашенко запланированы переговоры с египетским президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

14 февраля Александр Лукашенко посещал Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. Там его познакомили с уроженцем Египта Халилем Фади, который уже семь лет живет в Беларуси, создал семью и работает инженером на упомянутом предприятии.

«У тебя на родине я буду через три дня, и мы тебя там вспомним, — пообещал Лукашенко инженеру. — И даже президенту ас-Сиси об этом скажу. Это мой хороший друг, египетский президент. Я обязательно о тебе расскажу. И даже... Вот они сфотографировали нас. Я ему фотографию подарю. Как у нас египтяне приживаются».

Тогда же Лукашенко неожиданно рассказал свою версию того, как родить прекрасное дитя.