Поставки белорусского дизтоплива в Украину упали до минимума 19.02.2020, 16:17

Это произошло из-за снижения поставок российской нефти в Беларусь.

Поставки белорусского дизельного топлива в Украину опустились до девятилетнего минимума на фоне нефтяного спора Минска и Москвы.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в январе этого года по сравнению с январем прошлого года сократили отгрузки дизтоплива в Украину на 42% — до 80,5 тысячь тонн.

Об этом naviny.by сообщили в украинской «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования. Там подчеркнули, что это минимальный месячный объем поставок белорусского дизтоплива в Украину за обозримый период — с 2011 года.

С начала года белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке из-за отсутствия долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Стороны не могут договориться о цене на нефть. В России настаивают на премии к цене, в Беларуси отказываются ее платить.

Единственным поставщиком сырья в Беларусь является группа компаний «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева, близкого к Александру Лукашенко. В январе она поставила в Беларусь 500 тысяч тонн нефти, в феврале поставит около 450 тысяч тонн. Это в четыре раза меньше, чем прописано в индикативном балансе, подписанном между Минском и Москвой.

Белорусские заводы обеспечивают в первую очередь потребности внутреннего рынка в топливе. Экспортные потребности удовлетворяются частично.

Одним из основных рынком сбыта для белорусских нефтепродуктов всегда была Украина.

За прошлый год поставки белорусского дизтоплива в Украину увеличились на 14,8% (до 2,47 млн тонн), а доля на рынке выросла с 33,1% до 35,4%. Беларусь немного обошли только российские поставщики с долей в 35,7% (2,5 млн тонн).

На период низкого сезона потребления нехватку белорусского ресурса украинские трейдеры заместят поставками из России по железной дороге и нефтепродуктопроводу, а также импортом из Литвы и морскими отгрузками, считают в «Консалтинговой группе А-95».

В дальнейшем в Украине рассчитывают, что Минск и Москва договорятся по поставкам нефти, и экспорт нефтепродуктов пойдет в прежних объемах.

С поставками белорусских бензинов в Украину ситуация выглядит лучше. В январе отгрузки осуществлялись только с Мозырского НПЗ. По сравнению с январем прошлого года они выросли на 49% — до 54 тысяч тонн. Эксперты объснили такой рост перетоком объемов с декабря прошлого года, а также новыми условиями поставок со стороны Белорусской нефтяной компании.

Спецэкспортер нефтерподуктов включил в условия контрактов на поставку дизельного топлива на 2020 год обязательную покупку бензинов в объеме не менее 40% от заявленного объема дизтоплива.

За прошлый год отгрузки белорусских бензинов в Украину снизились на 17% (до 691 тысячи тонн), а доля в балансе уменьшилась с 43,5% до 35,5%. Доля украинских НПЗ на рынке за 2019 год составила 47% (908 тысяч тонн).