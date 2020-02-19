Белорус собрал самодельный автомобиль в стиле Mad Max и поехал кататься 6 19.02.2020, 19:11

Из кабины его доставали спасатели.

Эта авария произошла сегодня ночью недалеко от Лунинца. 30-летний житель агрогородка Любачин решил прокатиться на своем автомобиле, который смастерил самостоятельно. Сообщается, что мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась, передает «Онлайнер».

Работники МЧС при помощи лебедки автоцистерны наклонили автомобиль и спасли водителя, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Установлено, что водитель никогда не имел водительского удостоверения.