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Новая замглавы администрации Лукашенко заочно поспорила с министром образования

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  • 20.02.2020, 8:21
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Новая замглавы администрации Лукашенко заочно поспорила с министром образования
Ольга Чуприс

В чем суть разногласий?

Замглавы администрации Лукашенко Ольга Чуприс во время посещения Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный университет им.Я.Купалы» сделала заявление, противоречащее высказываниям министра образования Игоря Карпенко, сообщает «Солидарность».

— Важно говорить сегодня и о защите учителя правовыми средствами. В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя, — приводит БелТА слова Ольги Чуприс.

Чиновница привела в пример опыт Казахстана, где введена административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей.

Судя по заявлениям, Ольга Чуприс заочно поспорила с министром образования Игорем Карпенко, который после очередного скандала в гомельской школе заступился за учеников.

— Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога, — заявил министр.

Он добавил, что является сторонником того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком — будь то психологическое, словесное. По словам Карпенко, учителю нужно себя сдерживать — на то он и педагог.

Такой была запоздалая реакция министра на конфликт в гомельской гимназии № 71, где учительница надорвала третьекласснице ухо во время урока. Девочке накладывали швы в больнице. Как выяснило «Радыё Свабода», учительница больше не будет работать в гимназии — об этом она сообщила руководству.


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