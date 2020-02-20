Блумберг впервые принял участие в дебатах демократов 1 20.02.2020, 11:14

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МАЙКЛ БЛУМБЕРГ

ФОТО: BLOOMBERG.COM

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка ведет необычную кампанию.

Миллиардер Майкл Блумберг, который борется за выдвижение в президенты США от Демократической партии, в ночь на четверг впервые участвовал в предвыборных дебатах демократов. Они прошли в Лас-Вегасе, сообщает svoboda.org.

Всего в дебатах участвовали шесть кандидатов. Это сенатор Берни Сандерс, который после победы на праймериз в Нью-Гэмпшире считается фаворитом гонки, бывший вице-президент Джо Байден, занимающий второе место в общенациональных опросах, сенатор Элизабет Уоррен, бывший мэр Пит Буттиджич, сенатор Эми Клобушар и Блумберг, которого допустили к дебатам в последний момент благодаря уверенному росту его рейтинга в опросах.

Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, ведет необычную кампанию - он редко проводит митинги, почти не встречается с избирателями и не участвует в праймериз в первых четырех штатах, в том числе и в Неваде, где голосование пройдет в субботу. Однако он потратил уже около 400 миллионов долларов на телевизионную и он-лайн рекламу.

Предсказуемо, именно Блумберг стал мишенью для критики своих соперников во время дебатов. По оценке многих СМИ, наиболее ярко выступила Элизабет Уоррен, припомнив Блумбергу его уничижительные высказывания о женщинах и заявив о плохом отношении к женщинам в его компаниях. Блумбергу припомнили и его меры по борьбе с преступностью в Нью-Йорке, которые критики считают расистскими, и, конечно, его состояние. Сразу несколько кандидатов обвинили миллиардера в стремлении "купить" номинацию от демократов. Ему также задавали вопросы о его здоровье и возрасте. Блумбергу 78 лет. Блумберг в ответ заявлял, что именно он способен победить Дональда Трампа, и напомнил Берни Сандерсу, что тот, хотя и называет себя социалистом, является миллионером.

22 февраля предвыборные кокусы у демократов пройдут в Неваде, 29 февраля - в Южной Каролине, а 3 марта - так называемый Большой вторник, когда голосование состоится сразу в дюжине штатов. Пока, по опросам, Сандерс уверенно лидирует, Байден на втором месте, Блумберг догоняет его.