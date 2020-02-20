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Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»

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  • 20.02.2020, 11:19
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Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе»

Новая стоимость закреплена в постановлении МАРТ.

Беларусь повысила тариф на транспортировку нефти по «Дружбе». Новая стоимость закреплена в постановлении МАРТ № 13.

Документ опубликован 20 февраля на Национальном правовом интернет-портале, сообщают naviny.by.

Так, тариф на услугу по транспортировке нефти по трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на участке Унеча (Высокое) — Полоцк — Невель повысили со 191,2 российского рубля за тонну нетто до 203,8. Это без учета налога на добавленную стоимость.

Напомним, что с 1 январе 2020 года Россия из-за неурегулированного спора в нефтяной сфере резко сократила поставки углеводородного сырья в Беларусь. На этом фоне ВВП нашей страны за первый месяц нового года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


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