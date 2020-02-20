ВВП Беларуси обвалился 5 20.02.2020, 13:44

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Проблемы у Лукашенко не только с нефтью.

Белорусская экономика падает по итогам первого месяца нового года из-за снижения объемов промышленного производства. Проблемы в промышленности вызвало отсутствие поставок российской нефти. Впереди проблемы со спросом на другую белорусскую продукцию – некоторые заводы уже приостанавливают производства, пишет «Независимая газета».

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе сократился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Белстат. В текущих ценах он составил 10,4 млрд. белорусских рублей, что эквивалентно примерно 4,5 млрд долл. Как следует из данных статистики, экономику обвалило снижение объемов промышленного производства на 5,8% – до 8,5 млрд белорусских рублей, или 3,9 млрд долл.

Причем в минусе все секторы белорусской промышленности – на 3,6% горнодобывающая (калийные удобрения), на 5% – обрабатывающая, на 10,5% сократилось снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой. Пока экономику Беларуси еще поддерживает сельхозпроизводство, его объемы в январе выросли на 4,5%, до 957, 3 млн белорусских рублей (237 млн долл.).

Если причину сокращения в секторе энерго- и теплоснабжения эксперты видят в теплой зиме, то остальные вызваны проблемами экономическими. Так, производство калийных удобрений падает еще с осени прошлого года по причине снижения спроса. В обрабатывающей промышленности в первую очередь эксперты отмечают влияние сектора нефтепереработки. Как сообщалось, вместо привычных для предыдущих периодов 2 млн т нефти Беларуси получила из России 500 тыс. т. В результате, по данным Белстата, объемы производства нефтепродуктов снизились в январе на 41%, химической продукции – на 25,2%.

Как сообщалось, снижение объемов нефтепереработки отмечалось уже весь прошлый год, однако оно было не таким глубоким – максимум минус 10% в мае-июне, когда нефтепровод оказался заполнен загрязненной нефтью. Тем не менее даже такое падение по итогам года вылилось в снижение экспорта нефтепродуктов на 20%. В денежном выражении Беларуси потеряла около 1,3 млрд долл. В физическом объеме поставки снизились почти на 12%. Хоть непосредственно доля сектора нефтепереработки в ВВП составляет менее 1%, но за счет масштабных отраслевых взаимосвязей, а также мультипликативного влияния на спрос влияние этого сектора затрагивает по меньшей мере 8,5% ВВП. «Кроме того, он играет важную роль в обеспечении внешней, фискальной, а также финансовой стабильности во всей экономике», – отмечают эксперты исследовательского центра BEROC в своем докладе.

Однако, судя по происходящему в промышленном секторе, проблемы у Беларуси не только с нефтью. В понедельник о своих планах отправить в вынужденный отпуск часть работников в связи с сокращением производства заявили два крупнейших белорусских завода – МАЗ и «Белшина». На МАЗе планировали не работать два дня в феврале и два дня в марте и отправить в вынужденные отпуска часть коллектива. Однако уже во вторник на предприятии заявили, что получили новый заказ и вынужденные отпуска отменяются. Впрочем, местная общественность не исключает, что на предприятие просто надавили сверху либо обеспечили его госзаказом.

На «Белшине» ситуация, видимо, еще хуже. Там остановлены три из четырех производств: сверхкрупногабаритных шин – с 17 февраля до 1 марта, массовых шин и крупногабаритных – с 17 по 21 февраля. Работники во время простоя будут получать 2/3 оклада. Официальной причиной остановки называют плановый ремонт технологического оборудования, однако неофициально говорят о проблемах с продажами белорусских шин в Россию. Впрочем, проблемы предприятия начались несколько лет назад – модернизация под директивные кредиты привела к накоплению долгов и отсутствию оборотных средств. Предприятие, принадлежащее государству, выставляло на продажу свои акции, однако желающих купить их не нашлось.

Диссонируя со всей экономикой страны, рост продолжают доходы населения. Согласно статистике, они выросли на 6% по итогам 2019 года. Главный фактор повышения доходов – политический, а вовсе не экономический, отмечают эксперты. Речь идет о подготовке властей к президентским выборам. В то же время негативное влияние он оказывает на экономику. «Опережающий рост реальной зарплаты привел к росту реальных удельных издержек на труд, что негативно влияет на ценовую конкурентоспособность и/или финансовую устойчивость фирм», – говорится в докладе BEROC. Результатом этого является снижение активности компаний на рынке труда – они не создают новые рабочие места. Еще в четвертом квартале прошлого года их количество резко снизилось, достигнув уровня, сопоставимого с рецессией 2015–2016 годов, констатируют эксперты. На этом фоне к началу нового года показатель безработицы впервые за долгий период возрос с 3,9% в третьем квартале до 4% в четвертом.