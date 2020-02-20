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Видеофакт: В Сирии военные США вытеснили на обочину военную машину РФ

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  • 20.02.2020, 14:19
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Видеофакт: В Сирии военные США вытеснили на обочину военную машину РФ

Инцидент произошел в восточной части района Камышлы.

Новое видео, опубликованное в среду, показало, как бронемашина США пыталась вытеснить на обочину российскую военную машину на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Al Masdar News.

По данным аккаунта, который разместил видео, инцидент произошел в восточной части района Камышлы на северо-востоке Сирии.

На видео видно, как американское транспортное средство пытается подрезать российское транспортное средство, когда то пошло на обгон с правой стороны. В результате инцидента едва не сбили человека.

Напомним, 12 февраля в этом районе произошел вооруженный инцидент. Коалиция под руководством США, которая ведет борьбу с "Исламским государством", заявила, что ее войска 12 февраля открыли огонь в пункте пропуска восточнее Камышлы после того, как их обстреляли из стрелкового оружия. По американцам устроили стрельбу силы режима сирийского президента Башара Асада. В это время у первых за спиной стояли российские военные.

На северо-востоке Сирии присутствуют одновременно российские силы, поддерживаемые США войска сирийских курдов и сирийская армия.

После начала последней турецкой военной операции США покинули ряд военных баз в Сирии, часть из которых перешла к России.

Сейчас российские военные дислоцированы по меньшей мере в 10 точках на подконтрольных YPG территориях Сирии - в Манбидже, Айн-аль-Араби, Ракке и Хасеке. В то же время на днях сообщалось о сокращении российского присутствия в Хасеке и вхождении туда военной колонны США.

Ранее в этом месяце американские войска начали строительство новой военной базы в богатой нефтью провинции Хасеке.


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