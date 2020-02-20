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Путин рассказал о четырех кандидатах на пост премьер-министра РФ

  • 20.02.2020, 14:48
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Путин рассказал о четырех кандидатах на пост премьер-министра РФ

Мишустина в том списке не было. 

Владимир Путин выбирал нового премьер-министра из четырех предложенных ему кандидатур, но в результате предпочел главу налоговой службы Михаила Мишустина, которого не было в списке претендентов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, пишет svoboda.org.

«Мне были предложены три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Его никто не называл. Кроме меня», — сказал Путин, не называя фамилий других кандидатов.

Он также уточнил, что заранее обсуждал с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым отставку его правительства: «У нас секретов друг от друга нет». Путин отметил, что уже на протяжении многих лет его связывают с Медведевым «очень открытые и дружеские» отношения.

Правительство ушло в отставку в полном составе 15 января. Это произошло после выступления Путина с посланием Федеральному собранию. Медведев пояснил, что решение об отставке будет правильным на фоне инициатив Путина. В частности, речь шла о конституционных поправках, которые предложил президент. 16 января на пост председателя правительства был назначен экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, а Медведев получил должность заместителя председателя Совета безопасности.

«Открытые медиа» ранее сообщали, что Дмитрий Медведев сам попросил об отставке с поста премьер-министра из-за несогласия с конституционной реформой. Близкий к Кремлю источник заявил, что Медведев был не согласен со своей ролью в новой системе распределения власти. Вместо усиления роли парламента и Госсовета, Медведев предлагал ввести пост вице-президента и планировал сам занять это место. Согласно версии другого источника, недовольство Медведева вызвала юридическая форма реформ. Он надеялся, что Путин прислушается к его мнению по вопросу изменений Конституции. По данным издания, отставка правительства готовилась полгода, однако изначально должна была произойти ближе к весне. Собеседник издания в аппарате правительства говорит, что Медведев принял решение об отставке за несколько дней до роспуска правительства.


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