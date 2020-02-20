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Лукашенко: Египет находится в такой зоне, где хоккей можно развивать

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  • 20.02.2020, 21:17
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Лукашенко: Египет находится в такой зоне, где хоккей можно развивать

Диктатор рассказал египтянам о хоккее.

В четверг продолжился двухдневный визит Александра Лукашенко в Египет. В среду велись переговоры, а в четверг отправились на экскурсию. Но не на знаменитые пирамиды, а в так называемую новую административную столицу Египта, пишет kp.by.

Президент Египта встретил Лукашенко у комплекса Al Masa Capital, на территории которого находится крупный конгресс-центр, 14 президентских вилл, 60 гостиничных апартаментов и отель Al Masa Royal Palace. В эти дни здесь проходит первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества и выставка совместных научно-технических проектов. После небольшой беседы они обменялись подарками и поехали смотреть объекты будущей административной столицы.

Новую столицу Египта решили строить в 2015 году. По плану «город-сад» на 6 миллионов человек должен вырасти посреди пустыни в 45 километрах восточнее Каира. Туда планируют перенести все административные и финансовые учреждения Египта и переселить 6 миллионов человек. Все затеяли для того, чтобы разгрузить Каир, в котором сейчас живут 20 миллионов человек, а через 40 лет будет жить 40 миллионов! А еще говорят, это нужно, чтобы изолировать административные здания от большого скопления людей, когда возможны демонстрации и беспорядки. На стройку отвели 7 лет. Стоимость только первой очереди проекта - 45 миллиардов долларов! Деньги на строительство берут в долг у ОАЭ и Китая.

Лукашенко показали различные объекты, в том числе и строящийся ледовый дворец, поинтересовавшись у него белорусским опытом возведения подобных объектов. Лукашенко посоветовал оборудовать многофункциональную разборную площадку, чтобы арену могли использовать под разные виды спорта, в том числе хоккей:

- Египет находится в такой зоне, где хоккей на льду можно развивать. Мы когда-то в Эмиратах создавали первую площадку.


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