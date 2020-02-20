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Жители Полоцка рассказали послу ЕС в Беларуси о штрафах за акции в поддержку независимости

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  • 20.02.2020, 22:46
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Жители Полоцка рассказали послу ЕС в Беларуси о штрафах за акции в поддержку независимости
Дирк Шубель

Полоцк посетил Дирк Шубель.

Общественные активисты Полоцка и Новополоцка встретились в Полоцке с послом Евросоюза в Беларуси Дирком Шубелем. Посол посетил Полоцк, чтобы торжественно открыть новое уличное освещение города, которое переоборудовали на средства Евросоюза. На неформальной встрече с послом присутствовала руководитель новополоцкого информационно-культурного центра «ИницыАрт» Ольга Дамаскина, передает «Радыё Рацыя».

- Мы как раз задавали вопрос насчет этого евросоюзовского проекта. Потому что люди спрашивали, потому что интересно знать, какой это бюджет Евросоюза и как он используется. Проводились тендеры на это освещение, сколько стоит тот или иной фонарь? Мы говорим, что мы понимаем, что у вас с райисполкомом свои отчеты, но хотелось бы и людям знать, куда пошли все-таки и деньги Евросоюза, - сказала Дамаскина.

Представители общественности Полотчины рассказали послу и о судебных делах в Полоцке за акцию в поддержку независимости:

- И мы говорили, что в начале года состоялся пикет за независимость. Просто фотография, не то, что пикет - это люди стали и сфотографировались с буквами, которые составляли слово «независимость». И за это семь человек уже пострадали, были суды, им присудили большие штрафы. Посол как раз говорил, что он знает об этой ситуации: что раньше у вас сажали, а теперь дают штрафы, чтобы пополнить бюджет.

На проект нового уличного освещения Полоцка было потрачено 1,3 миллиона евро из средств Европейского союза.


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