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Рацион древних людей показал, что в пустыне Сахаре раньше водилась рыба

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  • 21.02.2020, 13:26
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Рацион древних людей показал, что в пустыне Сахаре раньше водилась рыба

Ученые нашли останки рыбы, которую съели около 10 тысяч лет назад.

Исследователи нашли новые доказательства того, что ранее пустыня Сахара была саванной с обильными озерами. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на The Guardian.

В скальном убежище в горах Тадрарт-Акакус на юго-западе Ливии было обнаружены более 17 500 останков животных, возрастом от 4650 до 10 200 лет назад, из которых 80% составляла рыба. Две трети составляли сомы, а остальное – тиляпии.

Команда ученых утверждает, что контрольные отметки на костях показывают, что рыба была съедена людьми, которые жили в убежище.

Это не первый случай, когда останки рыбы были обнаружены в засушливых районах пустыни, но по словам команды исследователей, это первый раз, когда подсказки о климате дали останки животных.

"Все остальные находки являются более поверхностными – только одного пласта, одного периода, одного события. Новая находка особенна тем, что имеет 5000-летнюю последовательность с большим количеством костей", – говорит соавтор исследования, доктор Королевского бельгийского института естественных наук Вим ван Нир.

Открытие является последним в ряду находок, сделанных в большом каменном укрытии Такаркори. Место длиной около 50-60 метров и высотой 30 метров могло быть впервые использовано охотниками-собирателями более 10 тыс. лет назад.

Другой соавтор исследования, профессор Римского университета Ла Сапиенца Савино ди Лерния заявил, что предыдущие находки в убежище включали свидетельства наскального искусства, самые ранние признаки выращивания диких злаков в Африке и хранения семян, а также свидетельства о хранении молока около 7 тыс. лет назад.

Команда обнаружила, что преобладание рыбы в рационе древних людей не было стабильным, оно упало примерно с 90% в самых ранних слоях до 48% в более поздних.

"Количество рыбы со временем уменьшался, а число млекопитающих увеличивалось, показывая, что люди в Такаркори постепенно переключались на охоту и содержание скота. Неясно, был ли этот процесс преднамеренными или изменения были связаны с растущей засухой, что сделало окружающую среду менее пригодной для рыб", – пишут авторы.

Полученные данным совпадают с теми, чтобы были ранее собраны в Сахаре.


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