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На юге Турции обнаружен загадочный затерянный город

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  • 25.02.2020, 8:57
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На юге Турции обнаружен загадочный затерянный город
Фото: James Osborne

Открытие сделали археологи из Чикаго.

Археологи Восточного Института в Чикаго обнаружили затерянный город древнего царства, просуществовавшего с 1400 года до нашей эры до 600 года до нашей эры и победившего в войне Фригию, которой правил царь Мидас. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org (перевод — lenta.ru).

Специалисты обследовали место раскопок на юге Турции, называемое Туркмен-Карахоюк (Türkmen-Karahöyük). Они нашли в ирригационном канале большую каменную стелу с надписями на лувийском языке, который был широко распространен в регионе в бронзовом и железном веке. В тексте рассказывалось о победе царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк был столицей загадочного царства. Кроме того, были раскопаны осколки глиняной посуды.

Исследователи также нашли руины небольшого города, который занимал площадь приблизительно 1,2 квадратных километра. Однако ученые пока не знают, к какому древнему царству он относится. Планируется дальнейшие раскопки, в результате которых, как надеются археологи, будут найдены дворцы, дома и другие памятники.


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