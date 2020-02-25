Внук Станюты: Почему на улице имени моей бабушки первым появился памятник некому сербу? 11 25.02.2020, 10:05

2,801

Дмитрий Станюта

Скульптуру не согласовывали с художественным советом Мингорисполкома.

На улице имени белорусской артистки театра и кино Стефании Станюты поставили памятник сербскому бизнесмену Сретену Каричу — одному из основателей Dana Holdings, пишет tut.by.

Изваяние стоит на частной территории, в закрытом поселке. Согласована ли установка памятника и что о нем думает внук Стефании Станюты.

Видео с монументом разместил в своем Facebook Боголюб Карич, один из владельцев Dana Holdings. На постаменте в полный рост — фигура его брата, умершего в 2017 году Сретена Карича. На граните указаны годы жизни бизнесмена и родовой герб семьи Карич — такой же, как на фасаде строящегося бизнес-центра на Октябрьской площади. Автор работы — скульптор Ярослав Филиппович.

Внук белорусской артистки: «Каким образом он может быть связан с белорусской культурой?»

Об этой улице в Минске заговорили после того, как сюда не пустили правнучку артистки, гимнастку Мелитину Станюту. Девушку не пропустили через КПП и предложили обратиться к застройщику поселка Dana Holdings.

Позже потомков знаменитой актрисы все же провели с экскурсией по поселку. На встрече в элитном поселке внук артистки Дмитрий Станюта рассказывал, что был неприятно удивлен тому, что улица, названная в честь его бабушки, оказалось закрытой. О том, что сейчас там установили памятник сербскому бизнесмену, Дмитрий узнал из СМИ.

— У меня никаких комментариев нет. У меня только вопрос. Каким образом памятник Каричу в закрытом поселке, где, как я понял из экскурсии, находятся служебные коттеджи неграждан Беларуси, относящихся к Dana Holdings, может быть связан с именем Стефании Станюты, с белорусской культурой, с белорусской топонимикой в этом городе?

После публикации о том, что нас с дочкой не пустили на эту улицу, было много отзывов. Самым здравым был, наверное, следующий: это проблема городских властей, какие улицы называть дорогими для общества именами. Многие хотели бы пройтись там, возложить цветы, если бы было куда, вспомнить фигуру белорусской культуры.

Очень хорошо, что такая улица появилась в Минске, но почему бы закрытый режимный поселок не назвать без имен? Есть же улица Тенистая, Вишневая, даже Веселая есть.

Тогда косяк белорусских властей и градоначальников вызвал недоумение в сторону неких сербов. Это было неправильно, потому что у нас многонациональная страна, у нас нет ксенофобии. Но теперь люди, не имеющие отношения к белорусской культуре, там обустраивают своими топонимами и культурными символами свой заповедник или гетто, который исторически оказался режимно отрезанным от общественного культурного поля столицы. Почему на улице Станюты первым появился памятник некому сербу?

Видимо, год такой начался. Как тут не вспомнить «крыжалом» в Куропатах, который тоже вскрыл нерешенные проблемы белорусского общества. Вопросы множатся. Кто такие временщики? Как они распоряжаются белорусской столицей? Кто здесь в фаворе? Почему компании застройщиков «Дана» и «Тапас» строят, что хотят, узаконивают, что хотят? Не чувствуют ли себя коренные люди, культурно связанные с этой землей, пасынками? Когда все переменится?

Просить госструктуры переименовать улицу Дмитрий Станюта не планирует.

В Минске есть несколько мест, где увековечена память Стефании Станюты, — это табличка с барельефом на Независимости, 19, а также памятник на могиле актрисы на Восточном кладбище.

А согласован ли памятник?

К сожалению, вопросы Дмитрия Станюты риторические. В ином случае заказчику работ на них пришлось бы отвечать перед художественным советом.

— Совет это не рассматривал, так как работа стоит на частной территории, там можно ставить, что захотите. Есть право на частную собственность, это вопрос их мировоззрения. Но все памятники, которые устанавливают в городе за частной территорией, согласовываются с главой государства, — сказал глава Минского городского художественно-экспертного совета Владимир Зинкевич.

Глава совета не выразил своего отношения к ситуации, отметил: «Такова данность».

Напомним, поселок на улице Стефании Станюты застроили в 2015 году, он расположен возле Цнянского водохранилища, вокруг частные дома и лес. На участке размером около четырех гектаров построили 14 домов, территорию оградили по периметру, на въезде установили шлагбаум и КПП.

Все здания находятся в собственности компании «Дана Астра», земля выдана в аренду на 98−99 лет. Годовая арендная плата участков под дома колеблется от 450 до 770 рублей. Территория возле домов с газоном и дорогой также выделена не для общего пользования, а в аренду для эксплуатации одного из зданий. Годовая плата за этот участок составляет около 209 тысяч рублей.