Почему Зеленский выбирает нового премьера из политиков времен Януковича? 15 Виталий Портников, «Белсат»

27.02.2020, 10:53

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Виталий Портников

Ситуацию, которая сейчас наблюдается в украинской власти, можно было предсказать.

Украинские СМИ утверждают, что вопрос о назначении новым украинским премьер-министром известного бизнесмена и политика времен Виктора Януковича – Сергея Тигипко – практически согласован и в скором времени глава правительства Алексей Гончарук уйдет в отставку, а парламент утвердит предложенную президентом кандидатуру.

Впрочем, вполне возможно, что это всего лишь информационный шум, который призван помешать Сергею Тигипко возглавить украинское правительство. В прессе называют и других претендентов. Среди них другой известный бизнесмен и политик эпохи Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который может быть заинтересован в утечке информации.

Но, в любом случае, практически никто не отрицает того факта, что в офисе президента идет процесс поиска кандидата на премьерский пост. Пока во главе офиса находился Андрей Богдан, который, собственно, и предложил Владимиру Зеленскому сделать премьером своего заместителя Алексея Гончарука, этот процесс еще можно было как-то тормозить. Но новый руководитель офиса Андрей Ермак не заинтересован в сохранении правительства и может отдавать себе отчет в последствиях этого сохранения.

Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский. 31 января 2020 года. Фото – president.gov.ua

Предчувствие краха

Собственно, то, что мы сейчас наблюдаем вокруг назначения нового украинского премьера, вполне предсказуемо. После избрания президентом бывший телевизионный комик Владимир Зеленский оказался в полном смысле слова без квалифицированных кадров, без понимания, что такое квалифицированные кадры и где эти кадры брать. Зато с обещанием «перезагрузить» власть – то есть фактически отказаться от людей, которые на протяжении пяти лет после Майдана 2013-2014 годов осуществляли (нередко даже и не по своей воле, а под давлением Запада) первые настоящие реформы в истории страны.

Популизм и отказ от реформаторов привел к тому, что правительство оказалось сформировано в буквальном смысле слова из случайных людей, которые не очень поняли, куда попали. Единственные сферы, в которых Зеленский побоялся рисковать – МВД и министерство финансов. И в результате именно эти ведомства оказались силовой и экономической опорой его власти в условиях неумолимого сползания страны к политическому и экономическому кризису. Однако этого сползания – как и постепенной утраты структурами власти и самим президентом доверия в обществе – в офисе президента не могут не замечать. И стремление сформировать правительство, которое исправит ошибки и спасет президента – вполне естественная реакция на предчувствие краха.

Главные требования к новому премьеру

В этой ситуации Зеленский обращается к услугам тех, кто ему понятен и кому он может хотя бы относительно доверять. Зеленский воспринимается как человек из будущего именно потому, что он – из домайданного прошлого, которое уже успело позабыться. С Валерием Хорошковским, главой Службы безопасности Украины при Януковиче и владельцем телеканала «Интер», он активно сотрудничал, был даже генеральным продюсером этого телеканала.

Валерий Хорошковский и Виктор Янукович. 19 марта 2012 года. Фото — PhotoXpress / Zuma Press / Forum

Политическая активность Тигипко, который был главой штаба Януковича еще на выборах 2004 года, а после участия в президентских выборах 2010 года стал вице-премьером при Януковиче-победителе, тоже из той эпохи. И при этом и Тигипко, и в меньшей степени Хорошковский отвечают важным требованиям: они из прошлого, но не выглядят одиозно ни для большинства украинцев, ни для западных кредиторов. Их назначение не приведет ни к революции, ни к срыву переговоров с кредиторами.

Сергей Тигипко во время съезда «Молодых регионов» в 2012 году. Источник фото — facebook.com/Tigipko

Зеленский наигрался во власть

Зато такая смена премьера ознаменует начало добровольного отказа президента от реальной власти – что, собственно тоже можно было предсказать и что планировали олигархи, которые помогли Зеленскому стать президентом. О том, что бывший артист «поиграется» во власть, испугается ее и будет искать защиты у «взрослых» примерно через год, говорили буквально на следующий день после победы Зеленского на выборах. Президент продержался девять месяцев.

Другое дело, что и «взрослый» глава правительства не сможет решить проблем страны. Более того, он будет еще более тесно сотрудничать с олигархами, которые сами по себе и есть проблема. А Зеленскому останется искать взаимопонимания с Владимиром Путиным, при том что Путин сам по себе – и есть проблема.

И мы еще не знаем, кого украинское общество сочтет ответственным за то, что проблемы все равно не решаются и кризис продолжается – президента, который от реальной власти откажется, или нового премьера, который реальную власть приобретет.

Виталий Портников, «Белсат»