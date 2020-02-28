закрыть
28 февраля 2020, пятница, 9:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса

19
  • 28.02.2020, 8:30
  • 7,272
В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса

Заболевшим оказался студент из Ирана.

27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Минздравом Беларуси было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип
Час зьмяніўся
Час зьмяніўся Андрэй Берзіньш