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Коронавирус в Беларуси: вместе с иранским студентом могли лететь больше сотни человек

  • 28.02.2020, 12:22
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Коронавирус в Беларуси: вместе с иранским студентом могли лететь больше сотни человек
иллюстрационное фото charter97.org

За прямое авиасообщение между Баку и Минском отвечает «Белавиа».

Самолеты «Белавиа» отправляются в Азербайджан пять раз в неделю. Рейсы разворотные. Борт стартует из Минска в 23:15, из Баку — в 4:15. Согласно данным Flightradar24, рейс «Белавиа» B2740 22 февраля завершился в Минске в 7:10. Полет осуществлялся на Boeing 737-5Q8, который в зависимости от компоновки салона может перевезти до 132 пассажиров. В случае национального перевозчика — это 126 кресел. В таком самолете в зависимости от загрузки могут работать от 2 до 4 бортпроводников.

Читатель «Онлайнера» Александр пишет, что его коллеги прилетели из Баку 22-го числа.

«Ну мы как бы переживаем, чтоб всем офисом не слечь, — отмечает мужчина. — Вот все утро пытаемся выяснить номер рейса и куда бежать сдавать анализы, позвонили в аэропорт (быстрый номер 211) — про коронавирус не знают, информации про рейс не дают. В Минздраве Минской области постоянно занято. Дозвонились в Могилевский, там ответили, что еще утро, информации нет, номер рейса не знаем, сидите ждите, через 15 минут перезвонили и сказали, что передали информацию в Минск. Ждем дальше. Набрали центр эпидемиологии — информации нет, звоните в аэропорт или ищите в интернете, номера рейса не знаем, дополнительной информации нет».

Рейс из Баку в Минск в тот день был один, так что коллеги Александра летели вместе с иранским студентом.

Национальный перевозчик пока что взаимодействует с Минздравом и не дает никаких комментариев.

Бортпроводники говорят, что коронавирус больше изменил жизнь пассажиров, а не их собственную. Прибывающих проверяют на борту и непосредственно в здании аэровокзала. Инфекционные аптечки на бортах загрузили по полной: маски, перчатки, антисептики. А еще специальные анкеты. Если бортпроводник заметил у пассажира явные признаки болезни, такую надо заполнить.

Масок бортпроводники не носят. Хотя большинство работников аэропорта (службы кейтеринга, клининга и прочие) ими активно пользуются. В общем чате бортпроводников обсуждают новость про коронавирус, но говорят, что какой-то паники нет. По крайней мере, до нынешнего момента отказов выходить на работу не происходило.

В целом реакции по службе разные. Кто-то спокоен, кто-то в панике. Понятно, переживают работники и знакомые бортпроводников. Наземные работники Национального аэропорта волнуются больше.

Проходила информация, что кейтеринг отказался брать возврат по еде с рейса из Милана. В аэропорту отметили, что «это байка». Мол, аэропорт не может брать возвраты по еде с рейсов по санитарным нормам, а люди, транслирующие такую информацию, видимо, не осведомлены о правилах.

Бортпроводников, которые работали на рейсе в Баку, сняли с работы. Были ли у них выходные после 22 февраля, или они работали, неизвестно. В авиакомпании «Белавиа» пока не дают информации о количестве пассажиров и бортпроводников на Boeing, следовавшем из азербайджанской столицы.

Известно, что в Национальном аэропорту Минск осуществляется двойной контроль всех рейсов, в том числе и прямых из Китая и Италии.

— Все граждане, которые находились в Иране, Южной Корее, Японии, Сингапуре, Италии и Китае, в обязательном порядке сдают пробы на коронавирус в специальных пунктах, которые расположены в аэровокзале. Всего их на нашей территории четыре, — рассказали в аэропорту. — Что касается непосредственно здания аэровокзала, дезинфекторы расположены по всей его территории. Ими могут воспользоваться как прилетающие, так и улетающие пассажиры, сотрудники. Регулярно во всех помещениях проводятся клининговые и усиленные дезинфекционные мероприятия. Весь персонал, который задействован в обслуживании пассажиров и воздушных судов, оснащен индивидуальными средствами защиты.


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