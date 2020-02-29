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Столтенберг: НАТО защитит Турцию с воздуха

  • 29.02.2020, 12:07
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Столтенберг: НАТО защитит Турцию с воздуха

Воздушные атаки со стороны РФ и Асада прекратятся.

По информации Yeni Şafak (перевод — inosmi.ru), генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) по итогам экстренного заседания НАТО, которое было созвано на уровне послов стан-членов альянса по просьбе Турции, заявил, что Североатлантический военный блок окажет поддержку Турции в ее борьбе с силами Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии несколькими разными методами, в том числе путем защиты с воздуха. Эти меры помогут обеспечить прекращение воздушных атак со стороны Сирийской арабской армии.

Генсек альянса отметил, что союзники выражают соболезнования Турции в связи с трагедией, произошедшей прошлой ночью, в результате которой Турция потеряла своих военных. Столтенберг подчеркнул, что члены альянса осуждают это нападение, совершенное военными под руководством Башара Асада. «Мы открыто призываем Россию и режим остановить атаки, мы призываем Сирию соблюдать международное право», — заявил он.

По словам Столтенберга, необходимо срочно вернуться к режиму прекращению огня, достигнутому в 2018 году, в противном случае гуманитарный кризис усугубится. НАТО поддерживает Турцию и рассматривает ее как очень ценного союзника, отметил он. «Турция является домом для миллионов беженцев, — продолжил Столтенберг. — НАТО окажет поддержку Турции несколькими способами. В том числе средствами воздушной защиты. Это позволит остановить воздушные атаки со стороны Сирии. Мы продолжим защищать юго-восточную границу НАТО».

«Сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, — подчеркнул Столтенберг. — Сегодня союзники по НАТО выражают Турции свою поддержку. Мы предлагаем заменить средства противовоздушной обороны. Есть самолеты раннего предупреждения и наблюдения. Союзники по НАТО всегда думают о том, что еще они могут сделать для большей поддержки Турции».

При ответе на вопрос о том, можно ли ожидать от НАТО более конкретных шагов, Столтенберг отметил, что НАТО предоставляет Турции сильную политическую и практическую поддержку, союзники внимательно следят за ситуацией в регионе. «Союзники по НАТО поддерживают мирное решение этого вопроса под эгидой ООН, — сказал генсек. — И на данном этапе мы призываем Сирию, Турцию и Россию придерживаться именно такого решения».


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