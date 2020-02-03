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Ученые нашли доказательства существования Атлантиды

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  • 3.02.2020, 11:44
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Ученые нашли доказательства существования Атлантиды

Удалось обнаружить древнейшие артефакты.

Ученые обнаружили древнейшие артефакты на побережье Нидерландов, которые могут быть доказательством существования Доггерлэнда - "Британской Атлантиды". Это государство, предположительно, некогда соединяло материковую Европу с Британскими островами, но ушло под воду, пишет РБК.

Стоит отметить, что как и факт существования Атлантиды, так и местонахождение государства, вызывает огромные споры. По некоторым мнениям Атлантида находилась на территории современных Канарских островов, а по другим - на месте нынешних Британских островов, Ирландии, северо-западной Франции.

На редкие артефакты впервые наткнулась обычная медсестра Вилли Ван Вингерден на пляже возле своего дома. По информации западных изданий, первую находку она обнаружила еще в 2013 году.

В 2013 году речь шла о зубе мамонта, но женщина продолжила поиски - теперь ее коллекция, найденная ею, состоит из более 500 предметов и представляет значительную ценность для науки. Артефакты вызывают удивление и являются предметом прений среди ученых.

Среди находок костяные рыболовные крючки и человеческие останки возрастом несколько тысяч лет. Также медсестра обнаружила кремневую чешуйку с прилипшим к ней кусочком янтаря. Как оказалось это инструмент неандертальцев, возраст которого превышает 50 тысяч лет.

Самые старые из выявленных артефактов имеют возраст в 800 тысяч лет. Ученые утверждают, что найденные реликвии являются следами "затерянного мира".


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