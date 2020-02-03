Президент Франции: Нужно укрепить союз с Польшей после Brexit 3.02.2020, 18:53

Президенты Франции и Польши в Варшаве

фото: PAP/Radek Pietruszka

Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда подписали программу сотрудничества в области стратегического партнерства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Варшаве 3 февраля с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнул, что Польша и Франция должны укрепить свой союз в эпоху после Brexit, передает «Польское радио».

Французский лидер подчеркнул, что его визит в Польшу был символическим: «Это мой первый визит в Польшу в качестве президента Франции, это также первый европейский визит в этом году и первый в период, когда новая Европейская комиссия начала свою деятельность, и первый в эпоху после брексита. И все это для меня символично. Нам нужно объединиться, укрепить наш альянс, сделать Европу единой, но при этом более эффективной, сильной, более суверенной в неопределенном мире. Мы должны ответить на европейские вызовы».

По итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном в Варшаве Анджей Дуда сообщил, что была подписана польско-французская программа сотрудничества в области стратегического партнерства:

«Это очень обширный документ, который регулирует сотрудничество между Польшей и Францией, по сути, во всех областях, включая военное, политическое, экономическое, промышленное и общественное сотрудничество».

Эмманюэль Макрон добавил, что Франция является четвертым по величине инвестором в Польше, в стране насчитывается более тысячи французских предприятий, на которых работает 200 000 человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, спикерами Сейма и Сената, французской общиной и польской интеллигенцией.

4 февраля президент Франции выступит с лекцией в Ягеллонском университете в Кракове. Эмманюэля Макрона в Варшаве сопровождают министры иностранных дел, обороны, экономики и культуры Франции.