Холодный душ: Нацбанк наносит удар по картам рассрочки 6 Евгений Федоров, «Солидарность»

4.02.2020, 12:45

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Фото: bymedia

Кажется, эпоха массовых «беспроцентных» рассрочек в Беларуси подходит к концу.

За последние несколько лет многие белорусы привыкли покупать товары в рассрочку.

Причем, особую популярность среди населения получили так называемые карты рассрочки, которые позволяли быстро покупать товары в кредит без справок о доходах.

Во многом благодаря этому в Беларуси происходил рост темпов потребительского кредитования – например, в 2019 году население взяло кредитов на 25% больше, чем в предыдущем. По всей видимости, сейчас эта ситуация всерьез начала беспокоить Нацбанк.

В январе регулятор порекомендовал ограничить аппетиты банков по заработку на «беспроцентных» рассрочках, взимая плату с магазинов. И теперь финансовые учреждения, скорее всего, начнут поднимать проценты для населения за пользование рассрочками.

К примеру, купить холодильник с беспроцентной рассрочкой на 12 месяцев по новым правилам может быть сложнее, чем раньше. Скорее всего, покупателю придется доплатить определенный процент за пользование рассрочкой.

С одной стороны, это поможет Нацбанку уменьшить количество желающих воспользоваться рассрочкой, а с другой – помешает населению активно делать покупки в кредит.

Евгений Федоров, «Солидарность»