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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 7 февраля

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  • 4.02.2020, 13:07
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Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 7 февраля

Она пройдет в России.

Встреча правителей РФ и Беларуси Путина и Лукашенко запланирована на 7 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает interfax.by.

"Действительно, такая встреча с Лукашенко готовится на пятницу", - сказал Песков журналистам.

"Она будет в России", - добавил он.

По словам Пескова, встрече правителей предшествовали контакты на рабочем уровне, которые продолжаются и сейчас.


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