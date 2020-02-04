Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 7 февраля 24 4.02.2020, 13:07

2,373

Она пройдет в России.

Встреча правителей РФ и Беларуси Путина и Лукашенко запланирована на 7 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает interfax.by.

"Действительно, такая встреча с Лукашенко готовится на пятницу", - сказал Песков журналистам.

"Она будет в России", - добавил он.

По словам Пескова, встрече правителей предшествовали контакты на рабочем уровне, которые продолжаются и сейчас.