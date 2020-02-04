закрыть
4 февраля 2020, вторник, 17:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Щепотка соли в «сахарное» дело

2
  • Алексей Киркевич
  • 4.02.2020, 16:42
  • 2,217
Щепотка соли в «сахарное» дело

На борту самолета, летевшего из Минска в Мюнхен, случился настоящий боевик.

Рейс завернули где-то над Вроцлавом, посадили в Гродно, сославшись на технические неполадки. Люди в форме назвали фамилии нескольких человек, вывели их, а остальных попросили покинуть салон на время обыска.

После изъятия «нежелательных персонажей», которые, видимо, и провоцировали технические неполадки, самолет спокойно продолжил полет в столицу пива, колбас и благоденствия. Кто-то пропустил свою пересадку на другой рейс, кто-то просто удивился, кто-то проспал все самое интересное. Вывели и вывели. Может, злодеи какие-то, торговцы наркотиками или живым товаром. Бывает. Каково же было удивление, когда снятыми с рейса и задержанными оказались директор Городейского сахарного комбината, экс-«сенатор» Михаил Криштапович и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также члены их семей.

Еще два «сахарных короля» в прошлый понедельник не вышли на работу и, согласно источникам СМИ, повторили участь своих коллег. Речь о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове и директоре Жабинковского сахарного завода Викторе Миронове. Назойливым журналистам в приемных отвечали, что начальство «в Минске по рабочим делам».

Как только в наше время не называют аресты! «По работе в Минске» - можно и так сказать.

Занимается «сахарным делом», скорее всего, КГБ. Само ведомство, однако, пока воздерживается от комментариев. А вот генпрокурор Александр Конюк, выдержав паузу, все-таки подсыпал дровишек в огонь: «Не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, - это внешняя дебиторская задолженность, мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

«На слуху у всей республики» - это мягко сказано. За отсутствием внятной информации в СМИ и социальных сетях поползли зловещие слухи. Кто-то даже писал, что «авторы экстремального задержания [в самолете] рассчитывали на максимальный общественный резонанс». Мол, в преддверии выборов государство хочет приковать внимание работящего белоруса с трудовыми мозолями к задержанию «воров» и «казнокрадов» с помощью киношных спецэффектов. Борется, мол, государство, старается, а не сидит сложа руки. Как в 1994-м боролись, так и сейчас: конца-краю не видно.

Конспирология - это прекрасно, однако, скорее всего, все было куда прозаичнее. Почему Криштаповича и Прудника не задержали на рабочих местах? По дороге к дому? В самом аэропорту, в конце концов, во время паспортного контроля? Есть ведь базы невыездных, когда-то хорошо отработанные на оппозиционерах. Тогда бедолагам приходилось придумывать экзотические способы бегства. А директора что - не люди?

Скорее всего, товарищи директора еще находились в разработке. Нужно было время. А тут вдруг двое из четырех неожиданно дернули в дальние дали. Их и в списки еще не внесли. А потом - спохватились. Пришлось задерживать в экстренном режиме. А раз этих взяли, то и остальных нельзя оставлять без внимания… Дурной пример, как известно, заразителен.

Почему же Криштапович с Прудником вдруг решили дернуть? Да не одни, а с семьями? Змеиные языки конспирологов шипят, что директоров предупредили. Причем не лишь бы кто, а кто-то очень важный. Осведомленный в делах силовиков. Человек, умеющий слушать траву и считывать малейшие дуновения ветра. Если это кто-то «сильный и большой», то его, по логике, тоже следовало бы задержать. Ведь, согласно представлениям власть имущего клана, это ни много ни мало, а предательство… Что может быть хуже в авторитарной клановой системе?

Вернемся, однако, к сахару. Формально сахарные заводы у нас считаются открытыми акционерными обществами. На самом же деле это - государственные предприятия. Именно государство определяет цену на «белую смерть» на внутреннем рынке, т.е. выступает в роли монополиста. Таким образом, «сахарным королем» ты можешь считать себя сколько угодно, сидя в уютном директорском кабинете, но все равно ходишь под государством.

Такое положение вещей обуславливает и отсутствие конкурентной борьбы. Были бы заводы в частных руках, была бы и борьба, и разорение неэффективных предприятий. А вот эффективные бы выжили, смогли бы снизить себестоимость производства, а вслед за ней и цену на товар. Однако как есть, так есть. Потому и пишут, что сахарная отрасль у нас убыточная, держится с большего на кредитах, по которым гарантии банкам дает государство.

При всем при этом сахар с наших заводов идет в Россию по цене куда ниже, чем можно купить на внутреннем рынке. Есть даже некоторые цифры: российским контрагентам сахар доставался по 49 американских центов, в то время как отечественному потребителю - по 75. Деньги же зарабатывались на откатах за заниженную контрактную стоимость. Такой вот белый сахар из «серой зоны».

Есть, впрочем, версии поинтереснее. Всем известно, что наши товары в России - это бренд. Если белорусская сметана, значит, в ней ложка стоит. Если сахар, значит, можно заниматься огранкой его кристаллов и вставлять в ювелирные украшения. У «батьки», мол, все качественное и правильное. Так вот, согласно версии про «сахарное дело» как «аферу века», белорусские торговцы «белой смертью» продавали россиянам российский же сахар, но… под видом белорусского. А возможно, российский сахар-сырец даже использовался для производства сахара для белорусского рынка. Так дешевле. А выгоду можно и пристроить грамотно, почему бы и нет?

Остановимся пока на том, что «сахарное дело» может нас еще порядком удивить. Запасаться сахаром, наверное, не стоит, а вот попкорном - можно. Ну а пока самое время для версий, слухов и апокрифических евангелий. Каноническое «сахарное евангелие» должны все-таки озвучить хорошо выбритые и подтянутые люди в форме, которым известны все схемы, все ходы, полный комплект фигурантов громкого дела ничуть не меньше, чем первым апостолам были известны подробности жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа.

Преисполненный праведным гневом читатель может резонно возмутиться. Мол, если есть «сахарное дело», то где же «колбасное» или «бюстгальтерное»? Не сахаром единым ведь живет белорусско-российская торговля. Не сахар единый, привезенный из нашей многострадальной Родины, в России продается дешевле, чем в Беларуси. Подождите, не все сразу. Не доедайте попкорн так быстро! Возможно, «сахарное дело» еще померкнет на фоне разоблачения новых и новых «серых схем», которые годами выстраивались между «братскими» державами. И журналистам, и блогерам, и труженикам с мозолистыми ладонями еще будет о чем посплетничать.

Есть только одно пожелание: изменить формат. Если карать «воров» и «коррупционеров», то не только праведно, но и красиво. Повторяться - дурной тон. Надеюсь, самолетов и аварийных посадок по техническим причинам больше не будет. Можно ведь собрать представителей отрасли на грандиозное совещание, а лучше - на очередной «венский бал» с участием Лукашенко. Пауза. Музыка стихает. Свет гаснет. Голос с хрипотцой объявляет: «А сейчас, товарищи казнокрады, вы арестованы! Ха-ха-ха!..» Врываются люди в масках, берут кого надо. Свет вновь озаряет зал, дирижер взмахивает палочкой, начинается мазурка. Красавицы кружатся в вальсе, Лукашенко доволен, всем хорошо. Вот за такую «последнюю диктатуру», правда, не стыдно. Будет о чем вспомнить потомкам, в учебниках истории написать.

Есть ли у кого-то сомнения, что «сахарное дело», как бы оно ни повернулось, не станет последним? Нет. Есть ли сомнения в том, что впереди суды над «сахарными королями» с абсолютно ничтожной вероятностью оправдательных приговоров? Нет. Есть ли сомнения, что на «кружевных директоров» или на «директоров-колбасников» тоже лежат тома компроматов и только ждут своего звездного часа? Нет, конечно. А пока - пусть оркестр играет мазурку. Подождем. То ли еще будет!

Алексей Киркевич, «БелГазета»


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев