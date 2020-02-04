Щепотка соли в «сахарное» дело 2 Алексей Киркевич

4.02.2020, 16:42

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На борту самолета, летевшего из Минска в Мюнхен, случился настоящий боевик.

Рейс завернули где-то над Вроцлавом, посадили в Гродно, сославшись на технические неполадки. Люди в форме назвали фамилии нескольких человек, вывели их, а остальных попросили покинуть салон на время обыска.

После изъятия «нежелательных персонажей», которые, видимо, и провоцировали технические неполадки, самолет спокойно продолжил полет в столицу пива, колбас и благоденствия. Кто-то пропустил свою пересадку на другой рейс, кто-то просто удивился, кто-то проспал все самое интересное. Вывели и вывели. Может, злодеи какие-то, торговцы наркотиками или живым товаром. Бывает. Каково же было удивление, когда снятыми с рейса и задержанными оказались директор Городейского сахарного комбината, экс-«сенатор» Михаил Криштапович и директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также члены их семей.

Еще два «сахарных короля» в прошлый понедельник не вышли на работу и, согласно источникам СМИ, повторили участь своих коллег. Речь о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове и директоре Жабинковского сахарного завода Викторе Миронове. Назойливым журналистам в приемных отвечали, что начальство «в Минске по рабочим делам».

Как только в наше время не называют аресты! «По работе в Минске» - можно и так сказать.

Занимается «сахарным делом», скорее всего, КГБ. Само ведомство, однако, пока воздерживается от комментариев. А вот генпрокурор Александр Конюк, выдержав паузу, все-таки подсыпал дровишек в огонь: «Не хочу анонсировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. То, что сейчас произошло, - это внешняя дебиторская задолженность, мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими».

«На слуху у всей республики» - это мягко сказано. За отсутствием внятной информации в СМИ и социальных сетях поползли зловещие слухи. Кто-то даже писал, что «авторы экстремального задержания [в самолете] рассчитывали на максимальный общественный резонанс». Мол, в преддверии выборов государство хочет приковать внимание работящего белоруса с трудовыми мозолями к задержанию «воров» и «казнокрадов» с помощью киношных спецэффектов. Борется, мол, государство, старается, а не сидит сложа руки. Как в 1994-м боролись, так и сейчас: конца-краю не видно.

Конспирология - это прекрасно, однако, скорее всего, все было куда прозаичнее. Почему Криштаповича и Прудника не задержали на рабочих местах? По дороге к дому? В самом аэропорту, в конце концов, во время паспортного контроля? Есть ведь базы невыездных, когда-то хорошо отработанные на оппозиционерах. Тогда бедолагам приходилось придумывать экзотические способы бегства. А директора что - не люди?

Скорее всего, товарищи директора еще находились в разработке. Нужно было время. А тут вдруг двое из четырех неожиданно дернули в дальние дали. Их и в списки еще не внесли. А потом - спохватились. Пришлось задерживать в экстренном режиме. А раз этих взяли, то и остальных нельзя оставлять без внимания… Дурной пример, как известно, заразителен.

Почему же Криштапович с Прудником вдруг решили дернуть? Да не одни, а с семьями? Змеиные языки конспирологов шипят, что директоров предупредили. Причем не лишь бы кто, а кто-то очень важный. Осведомленный в делах силовиков. Человек, умеющий слушать траву и считывать малейшие дуновения ветра. Если это кто-то «сильный и большой», то его, по логике, тоже следовало бы задержать. Ведь, согласно представлениям власть имущего клана, это ни много ни мало, а предательство… Что может быть хуже в авторитарной клановой системе?

Вернемся, однако, к сахару. Формально сахарные заводы у нас считаются открытыми акционерными обществами. На самом же деле это - государственные предприятия. Именно государство определяет цену на «белую смерть» на внутреннем рынке, т.е. выступает в роли монополиста. Таким образом, «сахарным королем» ты можешь считать себя сколько угодно, сидя в уютном директорском кабинете, но все равно ходишь под государством.

Такое положение вещей обуславливает и отсутствие конкурентной борьбы. Были бы заводы в частных руках, была бы и борьба, и разорение неэффективных предприятий. А вот эффективные бы выжили, смогли бы снизить себестоимость производства, а вслед за ней и цену на товар. Однако как есть, так есть. Потому и пишут, что сахарная отрасль у нас убыточная, держится с большего на кредитах, по которым гарантии банкам дает государство.

При всем при этом сахар с наших заводов идет в Россию по цене куда ниже, чем можно купить на внутреннем рынке. Есть даже некоторые цифры: российским контрагентам сахар доставался по 49 американских центов, в то время как отечественному потребителю - по 75. Деньги же зарабатывались на откатах за заниженную контрактную стоимость. Такой вот белый сахар из «серой зоны».

Есть, впрочем, версии поинтереснее. Всем известно, что наши товары в России - это бренд. Если белорусская сметана, значит, в ней ложка стоит. Если сахар, значит, можно заниматься огранкой его кристаллов и вставлять в ювелирные украшения. У «батьки», мол, все качественное и правильное. Так вот, согласно версии про «сахарное дело» как «аферу века», белорусские торговцы «белой смертью» продавали россиянам российский же сахар, но… под видом белорусского. А возможно, российский сахар-сырец даже использовался для производства сахара для белорусского рынка. Так дешевле. А выгоду можно и пристроить грамотно, почему бы и нет?

Остановимся пока на том, что «сахарное дело» может нас еще порядком удивить. Запасаться сахаром, наверное, не стоит, а вот попкорном - можно. Ну а пока самое время для версий, слухов и апокрифических евангелий. Каноническое «сахарное евангелие» должны все-таки озвучить хорошо выбритые и подтянутые люди в форме, которым известны все схемы, все ходы, полный комплект фигурантов громкого дела ничуть не меньше, чем первым апостолам были известны подробности жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа.

Преисполненный праведным гневом читатель может резонно возмутиться. Мол, если есть «сахарное дело», то где же «колбасное» или «бюстгальтерное»? Не сахаром единым ведь живет белорусско-российская торговля. Не сахар единый, привезенный из нашей многострадальной Родины, в России продается дешевле, чем в Беларуси. Подождите, не все сразу. Не доедайте попкорн так быстро! Возможно, «сахарное дело» еще померкнет на фоне разоблачения новых и новых «серых схем», которые годами выстраивались между «братскими» державами. И журналистам, и блогерам, и труженикам с мозолистыми ладонями еще будет о чем посплетничать.

Есть только одно пожелание: изменить формат. Если карать «воров» и «коррупционеров», то не только праведно, но и красиво. Повторяться - дурной тон. Надеюсь, самолетов и аварийных посадок по техническим причинам больше не будет. Можно ведь собрать представителей отрасли на грандиозное совещание, а лучше - на очередной «венский бал» с участием Лукашенко. Пауза. Музыка стихает. Свет гаснет. Голос с хрипотцой объявляет: «А сейчас, товарищи казнокрады, вы арестованы! Ха-ха-ха!..» Врываются люди в масках, берут кого надо. Свет вновь озаряет зал, дирижер взмахивает палочкой, начинается мазурка. Красавицы кружатся в вальсе, Лукашенко доволен, всем хорошо. Вот за такую «последнюю диктатуру», правда, не стыдно. Будет о чем вспомнить потомкам, в учебниках истории написать.

Есть ли у кого-то сомнения, что «сахарное дело», как бы оно ни повернулось, не станет последним? Нет. Есть ли сомнения в том, что впереди суды над «сахарными королями» с абсолютно ничтожной вероятностью оправдательных приговоров? Нет. Есть ли сомнения, что на «кружевных директоров» или на «директоров-колбасников» тоже лежат тома компроматов и только ждут своего звездного часа? Нет, конечно. А пока - пусть оркестр играет мазурку. Подождем. То ли еще будет!

Алексей Киркевич, «БелГазета»