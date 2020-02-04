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Еще один самолет из Египта сегодня не смог приземлиться в Бресте

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  • 4.02.2020, 19:10
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Еще один самолет из Египта сегодня не смог приземлиться в Бресте
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Ранее в похожую ситуацию попали и пассажиры чартера, который летел из Хургады в Гродно.

Самолет с туристами не смог приземлиться в Бресте и улетел на посадку в Минск. Причиной стала плохая погода. Только спустя три часа ожидания пассажиры вылетели домой, передает tut.by.

Чартерный рейс «Белавиа» следовал из Хургады. В Брест он должен был прибыть около 15.00. Но за полчаса до предполагаемого времени посадки пассажирам объявили: они летят в Минск, потому что в Бресте сейчас сильный туман.

— Просидели в самолете полчаса, потом нас впустили в терминал, сказали ждать минимум два часа, пока не распогодится, — рассказал один из пассажиров.

В компании «Белавиа» подтвердили: чартерный рейс не смог приземлиться в Бресте из-за плохих погодных условий.

Примерно в 18 часов туристы, которые возвращались из Египта, вылетели домой.

Сегодня в похожую ситуацию попали и пассажиры чартера, который летел из Хургады в Гродно. Туда сегодня пришла настоящая зима, в городе — сильный снег. Самолету, следовавшему по маршруту Хургада — Гродно, пришлось дважды облететь Гродненское водохранилище и уйти на запасной аэродром в Минск.


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