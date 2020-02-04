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«Взятки исчислялись сотнями тысяч долларов»

  • 4.02.2020, 22:55
«Взятки исчислялись сотнями тысяч долларов»
иллюстрационное фото

КГБ сообщил о коррупционных схемах на сахарных заводах Беларуси.

Charter97.org ранее сообщал о беспрецедентном коррупционном деле, коснувшемся целой отрасли – производства сахара в Беларуси. По скандальному «сахарному делу» задержано руководство всех четырех сахарных заводов, проверяются управленцы всех рангов, идет следствие.

О задержаниях уже высказался Лукашенко, который также сказал, что для того, чтобы коррупционеры не ушли от ответственности по его указанию «развернули самолет».

Больше деталей сообщили в эфире БТ со ссылкой на Константина Бычека, начальника отдела СУ КГБ, передает kp.by.

«Белорусская сахарная компания» стала ширмой для взяточников

Коррупционная схема «сахарников» была прикрыта своеобразной «ширмой» – Торговым домом «Белорусской сахарной компанией». Директора четырех заводов условились с главой торгового дома об отгрузках определенным коммерческим структурам и брали за это взятки.

За организацию директора получали систематические вознаграждения. То есть, четырьмя заводами отгружался весь экспортный объем в Белорусскую сахарную компанию. Львиная доля отгрузок уходила подконтрольным посредникам. О том выгодны ли заявки, соблюдаются ли интересы страны, в прибыли ли остаются родные заводы им было неинтересно. Главное, что за каждую тонну они получали от 1 до 2,5 тысяч долларов. За год суммы взяток насчитывали сотни тысяч «зеленых» и более!

– Вознаграждения директорам передавал Кононенко при пособничестве Кириллова, – «раскрыл карты» Константин Бычек.

Сахар разбирали с прилавков, но заводы беднели

Бесперебойный поток дохода в карман обеспечивался популярностью и высоким качеством белорусского сахара, который на полках российских магазинов не простаивал. Поэтому взятки таких внушительных размеров коррупционерами получались с завидным постоянством. Сладкий «бизнес» приносил управленцам, как подсчитали оперативники, миллионы долларов. На то, что предприятия, которыми они поставлены руководить, при этом разорялись и хирели – директора закрывали глаза.

Уточняется, что многоходовки «сахарной мафии» попали на оперативную видеосъемку, есть задокументированные доказательства передачи и распределения взяток, меченные купюры находили в домах подозреваемых при обысках.

Как сообщили в tvr.by, в 2019 году четыре сахарных завода Беларуси: Жабинковский, Скидельский, Городейский и Слуцкий суммарно ушли в «минус» на 200 миллионов рублей. Пока белорусский сахар все дороже продавался за границей и богатели директора, заводы вынуждены были обращаться за господдержкой.


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