Трамп: В Америку вернулось процветание 2 5.02.2020, 8:56

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Президент США выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса с докладом о положении страны.

Доклад, сделанный за девять месяцев до президентских выборов, прозвучал как предвыборное выступление президента, содержавшее отчет о достижениях и прямую критику в адрес оппонентов. По словам президента Дональда Трампа, три года его президентства вернули Соединенным Штатам процветание, сообщает svoboda.org.

Президент назвал уменьшение регулирования экономики, снижение налогов и заключение новых торговых договоров главными причинами устойчивого экономического роста последних лет.

За три года было создано 7 миллионов новых рабочих мест, безработица снизилась до нижайшего за 50 лет уровня. Рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость зафиксирована среди афроамериканцев. Резко снизился уровень бедности. США превратились в крупнейшего в мире самодостаточного производителя энергоресурсов. При этом президент Трамп сделал акцент на том, что всего этого удалось добиться, благодаря тому, что он перечеркнул политику администрации своего предшественника демократа Барака Обамы.

Во время речи президент вступил в почти откровенную полемику с оппонентами из Демократической партии по самым разным вопросам. Заявив о том, что он свернул политику расширения связей с Кубой, президент Трамп объявил, что США возобновили поддержку демократических сил в Латинской Америке. Он назвал руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро тираном и диктатором и обратился к главе венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который находился в зале во время выступления Дональда Трампа, как законно признанному президенту Венесуэлы: "Передайте венесуэльцам, что американцы едины в поддержке их борьбы за свободу. Социализм уничтожает народы".

Оппонируя демократам, требующим дополнительных средств на государственные школы, Дональд Трамп призвал Конгресс выделить деньги на программу помощи родителям, которые хотят отправить детей в частные школы. "Родители не должны быть вынуждены посылать своих детей в недееспособные государственные школы", - заявляет президент. Объявив об успехах попыток прервать поток нелегальной миграции в США, Дональд Трамп обвинил демократов в поддержке нелегалов, которых некоторые штаты и города не выдают по требованию федеральной иммиграционной службы и предоставляют бесплатное медицинское обслуживание за счет американских налогоплательщиков.

Президент подчеркнул ставку на укрепление обороноспособности страны, значительное увеличение оборонного бюджета. Он заявил о необходимости закончить американское военное присутствие в Афганистане.

Говоря о планах, президент заявил о намерении бросить значительные средства на обновление инфраструктуры страны, на организацию полетов на Луну и Марс и на окончательную победу над эпидемией СПИДА, которая, по его словам, может быть достигнута к концу десятилетия.

Наблюдатели отметили заметное различие реакции аудитории в зале на предложения президента. Законодатели-демократы почти не аплодировали президенту. А некоторые из его заявлений были встречены гулом негодования с их стороны. Президент ничего не сказал о процессе импичмента, который должен завершиться в среду голосованием в Сенате. Репортеры заметили, что перед началом выступления он не подал руку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая инициировала процесс импичмента. Сразу после завершения выступления, Пелоси, занимавшая вместе с вице-президентом Майком Пенсом одно из двух председательских кресел, разорвала текст выступления президента Трампа.