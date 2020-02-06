Французы стали пить пива больше, чем вина 3 6.02.2020, 10:43

Теперь пиво занимает 31,7% розничного рынка продаж алкогольных напитков.

Пиво признано самым популярным алкогольным напитком во Франции, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитического портала Statista.

Несмотря на то, что Францию считают исконно винным регионом, жители страны чаще всего покупают и употребляют пиво. В 2019 году продажи пива в этой стране заняли первое место и составили в рознице 2,5 млрд евро. Теперь пиво занимает 31,7% розничного рынка продаж алкогольных напитков во Франции.

Кроме того, эксперты проанализировали частоту употребления алкогольных напитков французами. По их данным, в 2019 году 9,5 млн французов употребляли алкоголь один раз в неделю, тогда как 5,9 млн жителей страны пили алкогольные напитки один раз в день и более.

Известно, что Франция является не только крупным производителем, но и экспортером алкогольных напитков. Главными торговыми партнерами страны в данном направлении является Финляндия и Италия. В частности, в 2019 году французы поставили финнам алкогольных напитков на 70,2 млн евро, итальянцам — на 48,9 млн евро.