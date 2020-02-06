Глава «Транснефти»: Реверсные поставки нефти в Беларусь по «Дружбе» невозможны 4 6.02.2020, 10:45

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Даже теоретически это сделать нельзя.

Глава «Транснефти» Николай Токарев скептически относится к возможности использования трубопроводной системы «Дружба» для реверсных поставок нефти в Беларусь из других стран. Об этом Токарев сообщил журналистам, передает finanz.ru.

«Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу», - сказал Токарев.

«Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы», - добавил он.

В связи с тем, что Беларусь и Россия не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены, позже они были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.