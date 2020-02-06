закрыть
6 февраля 2020, четверг, 11:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Глава «Транснефти»: Реверсные поставки нефти в Беларусь по «Дружбе» невозможны

4
  • 6.02.2020, 10:45
  • 1,573
Глава «Транснефти»: Реверсные поставки нефти в Беларусь по «Дружбе» невозможны

Даже теоретически это сделать нельзя.

Глава «Транснефти» Николай Токарев скептически относится к возможности использования трубопроводной системы «Дружба» для реверсных поставок нефти в Беларусь из других стран. Об этом Токарев сообщил журналистам, передает finanz.ru.

«Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу», - сказал Токарев.

«Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы», - добавил он.

В связи с тем, что Беларусь и Россия не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены, позже они были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.


популярное за неделю

Мнение

Технически неисправные
Технически неисправные Ирина Халип
Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев