«Государство в смартфоне»: как работает украинское приложение «Дія» 4 6.02.2020, 17:39

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Эта концепция была одной из ключевых предвыборных инициатив президента Зеленского.

В четверг, 6 февраля, в Украине официально презентовали мобильное приложение государственных цифровых услуг Дія — его представил президент Владимир Зеленский и оно уже работает.

НВ рассказывает главное, что нужно знать о мобильном приложении Дія и об услугах, которые можно получить с его помощью — как сейчас, так и в будущем.

Что такое приложение Дія и зачем оно нужно?

Идея государства в смартфоне — то есть возможность получать в онлайн-режиме максимум государственных услуг — была одной из ключевых предвыборных инициатив президента Владимира Зеленского.

После его победы на выборах и триумфа пропрезидентской Слуги народа на досрочных выборах в Раду был сформирован новый Кабмин Алексея Гончарука и создано новое Министерство цифровой трансформации. Ведомство возглавил Михаил Федоров, руководивший диджитал-кампанией Зеленского, а одним из главных его проектов стало создание приложения Держава і я (Дія).

Федоров, который 6 февраля пропустил презентацию своего детища из-за болезни, впервые рассказал о приложении в сентябре 2019. Тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

«Дія сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения», — пояснял Андрей Федоров, один из разработчиков Дії.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5 тыс. украинцев, подавших заявки, а 6 февраля 2020 года правительство официально представило запуск Дії.

За несколько дней до этого, 3 февраля Министерство цифровой трансформации запустило государственную IT-компанию DIIA. Именно она займется оцифровкой топовых админуслуг. Задача компании на пять лет — создать единый ресурс для получения всех госуслуг в смартфоне.

Загрузить приложение Дія можно на его официальном сайте. Предполагается, что им могут воспользоваться пользователи любых смартфонов: приложение уже появилось в AppStore и GooglePlay.

Что необходимо для авторизации в приложении Дія?

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо идентифицировать свою личность через технологию BankID — этой первый шаг, который приложение предложит вам выполнить после установки.

Для этого необходимо подтвердить согласие на передачу информации через ваш интернет-банкинг — с помощью личных кабинетов в ПриватБанк, monobank или же через банки, присоседившиеся к BankID. На данный момент это Ощадбанк, Кредобанк, Радабанк, Мотор банк, Ідея банк, ПУМБ, А-банк, Альянс банк, а также банки Південний, Форвард и Восток.

Если же вашего банка нет в указанном выше списке — приложение предлагает «следить за обновлениями».

Какие услуги уже есть и какие еще обещают?

На данный момент через приложение доступна лишь одна услуга — можно «оцифровать» свои водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт). Отныне их можно будет предъявлять вместо бумажных копий.

В будущем, как обещают правительство и президент, в приложении Дія должны появиться и многие другие цифровые услуги.

Среди них:

• Единый сервис онлайн-регистрации новорожденного ребенка єМалятко (позволяет одномоментно оформить все необходимые документы на ребенка), который в Украине уже работает в тестовом режиме с января 2020 года. Его обещают синхронизировать с приложением Дія уже в ближайшее время.

• Автогражданка — полис обязательной и расширенной автогражданской ответственности;

• Студенческие билеты

• Аналог цифрового гражданского паспорта — его обещают внедрить уже к марту 2020 года. Электронная ID-карта будет опцией мобильного приложения Дія и позволит официально заверять личность человека при получении различных государственных и бизнес- сервисов, к примеру:

— путешествия внутри Украины авиа- и железнодорожным транспортом;

— медицинское обслуживание;

— банковские операции;

— получение административных и других услуг;

— подтверждение личности по запросу правоохранителей.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина попытается внедрить возможность онлайн-голосования на президентских и парламентских выборах.

Как «оцифровать» свои документы?

Важное условие — цифровые версии документов, которых пользователь хочет получить через приложение Дія, должны быть оформлены именно на владельца смартфона.

Еще одно условие — «оцифровать» можно лишь документы новых образцов, выданные после 2013 года.

В таком случае приложение должно «подтянуть» ваши документы автоматически.

Если же этого не происходит и ваши документы не отображаются, приложение предложит верифицировать их в электронном кабинете водителя и оставить заявку, чтобы уточнить данные в реестре.

Если же документы загрузились — вы сможете предъявлять их сотрудникам МВД при необходимости.

В таком случает приложение генерирует специальный QR-код, который действителен в течение трех минут. За это время правоохранители смогут просканировать его и получить данные о ваших документах.

В приложении также есть режим подсказок и чат-бот, которые должны помочь пользователям решить проблемные вопросы.