«БелДжи» провалил план Лукашенко по выпуску авто 5 6.02.2020, 19:37

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Сбылся негативный прогноз диктатора о «его игрушке», которая не приносит дохода.

— Мы работаем в таком направлении, как создание и раскрутка новых производств. Они работают на экономику нашей страны. Например, СЗАО «БелДжи» по итогам прошлого года создало и продало более 20 тысяч автомобилей. В этом году планируем наращивать производство. Мы поставили задачу на 2020 год — 28 тысяч автомобилей, — цитирует БелТА министра промышленности Павла Утюпина.

Напомним, что в ноябре 2017-го диктатор задавал предприятию несколько иную планку, напоминает «Солидарность».

Он анонсировал увеличение мощности производства в два раза:

— Думаю, что 60 тысяч автомобилей мы продадим и пойдем на 120 тысяч. Хочу, чтобы это предприятие было рентабельным. В противном случае получится игрушка, ваша и моя, на которую будем смотреть, радоваться и продавать 10 тысяч автомобилей в год, не имея дохода на этом предприятии.

По мнению Александра Лукашенко, для выхода на рентабельность заводу необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год.

В итоге в 2019-м предприятие не справилось с куда более скромными планами: вместо 22000 авто было выпущено 20000.